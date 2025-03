Därför exporterar Eskilstuna kommun textilavfallet: ”Handlar om enorma volymer”

Flera kommuner som Miljö & Utveckling pratat med lyfter oklarheter kring EU:s producentansvar, bristande återvinningssystem och svårigheter att få invånarna att sortera rätt som stora utmaningar. Hur de olika kommunerna väljer att hantera avfallet skiljer sig samtidigt kraftigt åt. Vissa väljer att exportera avfallet, medan andra väljer att satsa mer lokalt. I Småland har fyra kommuner exempelvis valt att samarbeta med lokala hjälporganisationer för att behålla den hela och rena textilen lokalt, men exporterar också en del av avfallet.

Därför exporterar Eskilstuna textilavfallet

Eskilstuna kommun hör till de kommuner som väljer att exportera merparten av textilavfallet till andra länder. Benny Björk, processamordnare på Eskilstuna Energi och Miljö, säger att det handlar om stora volymer – omkring 20 ton i veckan – som dessutom ökat sedan den nya textillagen trädde i kraft. Merparten säljs till organisationen Human Bridge som har en sorteringsanläggning i Litauen.

– De är seriösa på marknaden, och gör ett bra jobb. Vi känner oss säkra med det, säger han.

Kläderna som exporteras samlas in via behållare som finns placerade runt om i Eskilstuna eller på kommunens återvinningscentraler. Men kommuninvånarna har också möjlighet att lämna in kläder direkt till den lokala second hand-marknaden, exempelvis till återbruksgallerian Re:tuna.

Många menar att det är mer hållbart att behålla all ren och hel textil lokalt. Hur ser du på det?

– Ja, det finns den kritiken. Men hela marknaden bygger på enorma volymer. Vi kan inte peta i detaljnivå och plocka ut ett par Levisjeans och 20 fina linnen. Det skulle kräva en väldigt stor arbetsinsats. Samtidigt har även de ideella aktörerna stora inflöden och fullt på hyllorna, säger Benny Björk.

Hoppas på producentansvaret

Samtidigt håller han med om att det bästa skulle vara om kläderna kunde säljas vidare lokalt. Men för att nå dit, pekar han på behovet av ett mer fungerande återvinningssystem, vilket han hoppas att EU:s producentansvar kan bidra med. Producentansvaret, som innebär att de som sätter en vara på marknaden ska ansvara för avfallet, har preliminärt godkänts av EU-parlamentet och ministerrådet. Men det råder fortfarande oklarheter, som hur reglerna kommer implementeras i Sverige.

– När producentansvaret börjar gälla hoppas vi att det kommer en återvinningsindustri som tar hand om allt material. Men idag finns den tyvärr inte. Fram tills att den finns på plats, är det här den vägen vi valt, säger han.

Samtidigt menar han Benny Björk att det också krävs beteendeförändringar kring hur invånarna sorterar sina kläder, där många blandar hela kläder med trasiga kläder vilket försvarar sorteringen. För att få fler att göra rätt, säger han att Eskilstuna gått ut med informationskampanjer, vilket han ser gett resultat.

– Exempelvis har vi informerat om att knyta ihop skopar, så de inte separeras i sorteringen. Där ser vi att allt fler har börjat göra det. Så det går i rätt riktning, avslutar han.