6 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EEA: Tre strategier krävs för att skala cirkulär ekonomi

Nya analyser från Europeiska miljöbyrån, EEA, visar att cirkulära affärsmodeller ofta fastnar i pilotstadiet och har svårt att nå bred genomslagskraft. Enligt myndigheten beror detta främst på systemhinder snarare än brist på innovation, samtidigt som EU:s ekonomi fortfarande till stor del är linjär. För att skala upp cirkulära verksamheter pekar EEA ut tre parallella strategier: att nå fler kunder, förändra systemets spelregler och påverka beteenden. Många företag tappar fart mellan nischnivå och bred marknad, bland annat eftersom dagens ekonomiska strukturer gynnar linjära modeller. Avgörande faktorer för att lyckas är politik, teknik, finansiering, beteendeförändring och samarbete i värdekedjan. Samtidigt betonar EEA att sociala aspekter som arbetsvillkor och inkludering är centrala för en hållbar omställning.

Företag vill behålla tullbefrielse för eldrivna lastbilar

En koalition av stora europeiska företag och organisationer uppmanar EU att införa och behålla vägtullsundantag för utsläppsfria lastbilar. Bland aktörerna finns Aldi South Group, DHL, DFDS, Nestlé, Volvo och Traton, som i ett öppet brev riktar sig till EU:s transportministrar. Syftet är att påskynda omställningen till renare godstransporter genom att sänka kostnaderna för utsläppsfria fordon. Bakgrunden är att lastbilar och bussar står för cirka en fjärdedel av Europas vägtransportutsläpp trots att de endast utgör 2 procent av fordonen. Företagen framhåller att höga totalkostnader bromsar utvecklingen men att tullbefrielser kan öka investeringarna. De lyfter även Tysklands modell som ett exempel på hur sådana åtgärder kan stärka marknaden och driva omställningen framåt.

EU finansierar projekt för hållbart jordbruk

EU finansierar forskningsprojektet Bio-active för att utveckla hållbart och motståndskraftigt jordbruk genom tvärvetenskaplig forskning. Projektet samlar experter från nio länder, där Stockholms universitet deltar, och pågår mellan 2026 och 2030 inom ramen för Marie Skłodowska-Curie Actions. Målet är att utbilda tolv doktorander och kombinera bioteknik, AI och sensorteknik för att förbättra jordbrukets hållbarhet. Bakgrunden är att över sextio procent av EU:s jordar klassas som ohälsosamma, vilket driver behovet av nya metoder som regenerativt jordbruk. Projektet ska utveckla solcellsdrivna sensorer för realtidsövervakning av jordhälsa samt AI-baserade system för att optimera bevattning och gödsling. Digitala tvillingar av odlingssystem ska också tas fram för att förutsäga skördar och klimatpåverkan.

EU förlänger skatteundantag för biodrivmedel

EU-kommissionen har beslutat att förlänga skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige med sex år, till slutet av år 2032. Beslutet gäller undantag från koldioxidskatt och energiskatt för rena och höginblandade biodrivmedel i transportsektorn. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M) underlättar beskedet omställningen till mer hållbara transporter och minskat beroende av fossila bränslen. Sverige har haft liknande skatteundantag i över två decennier, tidigare ofta förlängda med ett år i taget. Nya statsstödsregler inom EU möjliggör nu längre godkännanden. Skatteundantaget beräknas innebära att staten avstår från drygt 14 miljarder kronor under perioden.