Lista: EU:s nya åtgärder mot energikrisen

Energi EU presenterade i dag en ny plan för att skydda hushåll och företag från höga energipriser. Bland annat ska beroendet av importerad olja och gas minska genom snabbare omställning till ren energi.

EU-kommissionen presenterar initiativet AccelerateEU, en rad åtgärder för att hantera den pågående energisituationen i Europa.

Åtgärderna är både kortsiktiga och långsiktiga. På kort sikt handlar det om att dämpa effekterna av höga energipriser genom stöd till utsatta hushåll och företag samt bättre samordning mellan medlemsländer. På längre sikt ligger fokus på att stärka Europas energisäkerhet genom elektrifiering, utbyggnad av elnät och ökade investeringar i förnybar energi.

Här är åtgärderna som EU-kommissionen föreslår för att hantera energisituationen och minska beroendet av fossila bränslen:

    1. Samordning är avgörande – Kommissionen betonar att medlemsländerna måste agera tillsammans, inte var för sig. Det gäller särskilt påfyllning och användning av gas- och oljelager samt eventuella nödlösningar vid brist.
    2. Ett nytt bränsleobservatorium – Ett särskilt system ska övervaka hela kedjan för transportbränslen, från produktion till lager. Syftet är att snabbt kunna upptäcka risk för brist och styra åtgärder mer träffsäkert, till exempel vid frigörande av reserver.
    3. Snabba, riktade och tillfälliga åtgärder – För att dämpa effekterna av höga energipriser föreslås stöd som riktas till de mest utsatta hushållen och företagen. Det kan handla om ekonomiska bidrag, energikuponger eller sänkta elskatter.
    4. Påskynda övergången till ren, inhemsk energi – En central del är att minska beroendet av importerad olja och gas genom elektrifiering. Kommissionen planerar en handlingsplan med konkreta mål för att elektrifiera industri, transporter och byggnader.
    5. Stärka nätsystemet – Elektrifieringen kräver ett elnät som klarar högre belastning och mer varierande produktion. Därför vill kommissionen både säkerställa att befintliga regler genomförs och snabba på nya lagförslag om elnät.
    6. Öka investeringar – Omställningen kräver mycket stora investeringar, långt mer än vad offentliga medel räcker till. EU vill därför både använda befintliga fonder mer effektivt och locka privata investerare.

    publicerad 22 april 2026
    av Carolina Högling
    carolina.h@miljo-utveckling.se

