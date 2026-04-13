Här är ändringarna i vårbudgeten – så påverkas klimat och miljö

Politik Regeringens vårändringsbudget för 2026 innebär flera justeringar inom klimat- och miljöområdet. Vissa anslag minskar, andra ökar – och nya satsningar tillkommer. Miljö & Utveckling går igenom de viktigaste förändringarna.

Elisabeth Svantesson (M), finansminister. Foto: Regeringskansliet/ press

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2026 förändringar av statens utgifter motsvarande totalt 3,6 miljarder kronor. Av detta avser cirka 3,3 miljarder kronor nya åtgärder .

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Inom utgiftsområdet ”Klimat, miljö och natur” lämnas den totala budgetramen oförändrad, men flera anslag justeras.

Klimatstöd minskar

Flera anslag kopplade till klimatåtgärder föreslås minska:

  • Klimatinvesteringar minskar med 200 miljoner kronor
  • Klimatpremier minskar med 130 miljoner kronor
  • Driftstöd för bio-CCS minskar med 330 miljoner kronor

Förändringarna framgår av regeringens förslag till ändrade anslag i budgeten.

Ny satsning på elektrifiering

Samtidigt införs ett nytt anslag:

  • 500 miljoner kronor till fossilfria drivmedel och elektrifiering vid statliga myndigheter

Även anslaget till åtgärder inom den sociala klimatfonden ökar med 100 miljoner kronor.

Ökade medel till naturvård

Inom miljöområdet ökar vissa anslag:

  • Åtgärder för värdefull natur ökar med 50 miljoner kronor
  • Sanering och återställning av förorenade områden ökar med 10 miljoner kronor

Energisatsningar med långsiktiga åtaganden

Budgeten innehåller även förslag som innebär att regeringen kan:

  • Ingå avtal om kostnader för ett nytt kärnavfallsprogram
  • Genomföra kapitaltillskott och förvärv av aktier i ett bolag för kärnteknisk verksamhet

Förslagen innebär ekonomiska åtaganden som sträcker sig över flera år.

publicerad 13 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Här är ändringarna i vårbudgeten – så påverkas klimat och miljö

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

