Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2026 förändringar av statens utgifter motsvarande totalt 3,6 miljarder kronor. Av detta avser cirka 3,3 miljarder kronor nya åtgärder .
Här är ändringarna i vårbudgeten – så påverkas klimat och miljö
Politik Regeringens vårändringsbudget för 2026 innebär flera justeringar inom klimat- och miljöområdet. Vissa anslag minskar, andra ökar – och nya satsningar tillkommer. Miljö & Utveckling går igenom de viktigaste förändringarna.
Inom utgiftsområdet ”Klimat, miljö och natur” lämnas den totala budgetramen oförändrad, men flera anslag justeras.
Klimatstöd minskar
Flera anslag kopplade till klimatåtgärder föreslås minska:
- Klimatinvesteringar minskar med 200 miljoner kronor
- Klimatpremier minskar med 130 miljoner kronor
- Driftstöd för bio-CCS minskar med 330 miljoner kronor
Förändringarna framgår av regeringens förslag till ändrade anslag i budgeten.
Ny satsning på elektrifiering
Samtidigt införs ett nytt anslag:
- 500 miljoner kronor till fossilfria drivmedel och elektrifiering vid statliga myndigheter
Även anslaget till åtgärder inom den sociala klimatfonden ökar med 100 miljoner kronor.
Ökade medel till naturvård
Inom miljöområdet ökar vissa anslag:
- Åtgärder för värdefull natur ökar med 50 miljoner kronor
- Sanering och återställning av förorenade områden ökar med 10 miljoner kronor
Energisatsningar med långsiktiga åtaganden
Budgeten innehåller även förslag som innebär att regeringen kan:
- Ingå avtal om kostnader för ett nytt kärnavfallsprogram
- Genomföra kapitaltillskott och förvärv av aktier i ett bolag för kärnteknisk verksamhet
Förslagen innebär ekonomiska åtaganden som sträcker sig över flera år.