Här är ändringarna i vårbudgeten – så påverkas klimat och miljö

Inom utgiftsområdet ”Klimat, miljö och natur” lämnas den totala budgetramen oförändrad, men flera anslag justeras.

Klimatstöd minskar

Flera anslag kopplade till klimatåtgärder föreslås minska:

Klimatinvesteringar minskar med 200 miljoner kronor

Klimatpremier minskar med 130 miljoner kronor

Driftstöd för bio-CCS minskar med 330 miljoner kronor

Förändringarna framgår av regeringens förslag till ändrade anslag i budgeten.

Ny satsning på elektrifiering

Samtidigt införs ett nytt anslag:

500 miljoner kronor till fossilfria drivmedel och elektrifiering vid statliga myndigheter

Även anslaget till åtgärder inom den sociala klimatfonden ökar med 100 miljoner kronor.

Ökade medel till naturvård

Inom miljöområdet ökar vissa anslag:

Åtgärder för värdefull natur ökar med 50 miljoner kronor

Sanering och återställning av förorenade områden ökar med 10 miljoner kronor

Energisatsningar med långsiktiga åtaganden

Budgeten innehåller även förslag som innebär att regeringen kan:

Ingå avtal om kostnader för ett nytt kärnavfallsprogram

Genomföra kapitaltillskott och förvärv av aktier i ett bolag för kärnteknisk verksamhet

Förslagen innebär ekonomiska åtaganden som sträcker sig över flera år.