Ung Planetskötare är ett nytt sommarjobbsprogram som testas för första gången sommaren 2026. Satsningen drivs av Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, en ideell förening som finansieras delvis av EU, tillsammans med nationella och lokala medel.
Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt
Hållbarhetsarbete
Ett nytt initiativ i Uppland prövar en modell där unga får ansvar för lokala hållbarhetsprojekt i samarbete med företag och föreningar. Satsningen genomförs i form av tidsbegränsade sommarprojekt med fokus på praktiskt miljöarbete.
Foto: press/ Adobe Stock
Programmet matchar unga mellan 16 och 24 år med företag och organisationer som vill genomföra lokala hållbarhetsprojekt. För företagen innebär det ett sätt att arbeta konkret med miljö och hållbarhet, samtidigt som unga får ansvar för att planera och genomföra ett projekt under sommaren.
