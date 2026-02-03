CBAM är här – så undviker företagen dyra överraskningar

EU När EU:s klimattullar nu börjar kosta på riktigt ställs svenska företag inför nya krav som snabbt kan få ekonomiska konsekvenser. För den som importerar varor är CBAM en fråga som inte längre kan skjutas på framtiden, enligt EY:s Linnea Jacobsen.

CBAM är här – så undviker företagen dyra överraskningar
Linnea Jacobsen. Foto: privat / Adobe Stock

När EU:s klimattullar nu går in i en mer skarp fas räcker det inte längre för svenska företag att följa utvecklingen på avstånd. För många innebär CBAM – EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid – ett behov av omedelbara åtgärder, både organisatoriskt och affärsmässigt.

– Nu är vi inne i den definitiva perioden för CBAM. Förut har vi varit i det som kallas för övergångsperiod. Nu kommer alltså de faktiska kostnaderna för företag som importerar CBAM-varor. Nu kommer berörda företag behöva räkna på det här på allvar, säger Linnea Jacobsen, partner och Tax & Law Sustainability Leader på EY, till Miljö & Utveckling.

EU Klimat
publicerad 3 februari 2026
av Ellen Sundström

