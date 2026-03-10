Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorgan Chase, Salesforce och Workday går samman för att investera upp till 100 miljoner dollar i en ny satsning för att minska utsläpp av så kallade superföroreningar. Initiativet, som kallas Superpollutant Action Initiative, riktar sig mot kortlivade men kraftfulla växthusgaser som metan, sot och köldmedier. Dessa utsläpp uppskattas stå för ungefär hälften av den globala uppvärmningen hittills och är även kopplade till hälsoproblem som astma.
Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”
Dagens M&U Sju stora företag investerar upp till 100 miljoner dollar i projekt för att minska kortlivade men kraftfulla växthusgaser som metan, sot och köldmedier.
Satsningen leds av företagsnätverket Beyond Alliance, tidigare Business Alliance to Scale Climate Solutions, som bildades 2021. Deltagande företag ska identifiera och finansiera projekt med hög integritet som kan minska superföroreningar. Bakgrunden är kritik från oberoende granskare om att vissa klimatkrediter bygger på bristfälliga metoder.
Gruppen planerar att publicera en investeringsplan senare under året och söker fler deltagande företag. Redan nu använder Google och Workday krediter från projekt som minskar metanutsläpp. Marknaden för sådana klimatkrediter har tredubblats sedan 2019. Workday har exempelvis köpt krediter motsvarande 200 000 ton metan genom ett avtal med Tradewater för att försegla övergivna oljebrunnar.