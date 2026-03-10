Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”

Dagens M&U Sju stora företag investerar upp till 100 miljoner dollar i projekt för att minska kortlivade men kraftfulla växthusgaser som metan, sot och köldmedier.

Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”
Foto: Adobe Stock

Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorgan Chase, Salesforce och Workday går samman för att investera upp till 100 miljoner dollar i en ny satsning för att minska utsläpp av så kallade superföroreningar. Initiativet, som kallas Superpollutant Action Initiative, riktar sig mot kortlivade men kraftfulla växthusgaser som metan, sot och köldmedier. Dessa utsläpp uppskattas stå för ungefär hälften av den globala uppvärmningen hittills och är även kopplade till hälsoproblem som astma.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Satsningen leds av företagsnätverket Beyond Alliance, tidigare Business Alliance to Scale Climate Solutions, som bildades 2021. Deltagande företag ska identifiera och finansiera projekt med hög integritet som kan minska superföroreningar. Bakgrunden är kritik från oberoende granskare om att vissa klimatkrediter bygger på bristfälliga metoder.

Gruppen planerar att publicera en investeringsplan senare under året och söker fler deltagande företag. Redan nu använder Google och Workday krediter från projekt som minskar metanutsläpp. Marknaden för sådana klimatkrediter har tredubblats sedan 2019. Workday har exempelvis köpt krediter motsvarande 200 000 ton metan genom ett avtal med Tradewater för att försegla övergivna oljebrunnar.

publicerad 10 mars 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Politik

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

17 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Pierfrancesco Maran: Irankriget visar att EU:s omställning stärker säkerheten

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Jessika Roswall föreslår återförvildade gränser som försvar mot invasion

18 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari

Det senaste

Premium
Politik

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

17 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Pierfrancesco Maran: Irankriget visar att EU:s omställning stärker säkerheten

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Jessika Roswall föreslår återförvildade gränser som försvar mot invasion

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kina ökar satsningar på ren energi men sänker klimatkraven

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU satsar över 103 miljoner euro på klimat- och miljöprojekt

18 timmar sedan
Debatt

Debatt: Det är dags att ta tillbaka det svenska textilundret

20 timmar sedan
Premium
Textil

Så kan textilföretag ställa om till en cirkulär ekonomi

21 timmar sedan
Premium
Politik

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

17 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Pierfrancesco Maran: Irankriget visar att EU:s omställning stärker säkerheten

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Jessika Roswall föreslår återförvildade gränser som försvar mot invasion

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kina ökar satsningar på ren energi men sänker klimatkraven

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU satsar över 103 miljoner euro på klimat- och miljöprojekt

18 timmar sedan
Debatt

Debatt: Det är dags att ta tillbaka det svenska textilundret

20 timmar sedan
Premium
Textil

Så kan textilföretag ställa om till en cirkulär ekonomi

21 timmar sedan