Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”

Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorgan Chase, Salesforce och Workday går samman för att investera upp till 100 miljoner dollar i en ny satsning för att minska utsläpp av så kallade superföroreningar. Initiativet, som kallas Superpollutant Action Initiative, riktar sig mot kortlivade men kraftfulla växthusgaser som metan, sot och köldmedier. Dessa utsläpp uppskattas stå för ungefär hälften av den globala uppvärmningen hittills och är även kopplade till hälsoproblem som astma.