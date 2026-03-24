Nästan alla världens länder deltog i mötet, som resulterade i 56 beslut i konsensus för att påskynda klimatåtgärder. Fokus flyttas nu från förhandlingar till konkret genomförande, med ökat ansvar för regeringar, företag och finanssektorn.
COP30 vill mobilisera 1,3 biljoner dollar för klimatåtgärder
Dagens M&U COP30:s exekutiva rapport presenterar en plan för att mobilisera 1,3 biljoner dollar i klimatfinansiering och stärka genomförandet av Parisavtalet.
Rapporten introducerar flera globala färdplaner, däribland en för en rättvis avveckling av fossila bränslen och en annan för att stoppa avskogning till 2030. Dessa initiativ syftar till bred systemförändring snarare än stegvisa förbättringar. Samtidigt lyfts klimatfinansiering fram som en avgörande faktor, särskilt för utvecklingsländer där investeringsbehoven är som störst.
COP30:s ordförande och vd betonar vikten av fortsatt globalt samarbete och ansvarstagande för att upprätthålla momentum. Anpassning till klimatförändringar får också en mer central roll, med ökat fokus på finansiering och praktiska åtgärder.