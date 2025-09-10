Miljöpartiet vill se ett skarpt mål kopplat till en koldioxidbudget och tydliga regler för kolinlagring i skog och mark. Partiet vill också behålla transportmålet och komplettera det med ett nytt mått för transporteffektivitet. Centerpartiet betonar enligt nyhetstjänsten Altinget att åtgärder ska ske i Sverige eller inom EU – inte genom utsläppskompensation i andra delar av världen – och vill höja ambitionsnivån till 2030. Vänsterpartiet ligger nära MP och C, och driver på för både en koldioxidbudget och särskilda mål för kolinlagring.
Slutförhandlingar om Sveriges klimatmål – partierna går in med olika ingångar
Klimat I dag väntas den parlamentariska Miljömålsberedningen slutförhandlingar om hur Sveriges klimatmål ska utformas till 2030. En överenskommelse kan bli klar redan under dagen.
Delar av den parlamentariska Miljmålsberedningen. Foto: Pressbilder / Adobe Stock
På den andra sidan är linjerna mer otydliga. Sverigedemokraterna har uppgett för Altinget att partiets position ännu inte är fastslagen. Kristdemokraterna meddelar att Tidöpartierna inte går in med en gemensam linje. Socialdemokraterna har ännu inte presenterat sin ingång.
