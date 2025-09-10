Slutförhandlingar om Sveriges klimatmål – partierna går in med olika ingångar

Miljöpartiet vill se ett skarpt mål kopplat till en koldioxidbudget och tydliga regler för kolinlagring i skog och mark. Partiet vill också behålla transportmålet och komplettera det med ett nytt mått för transporteffektivitet. Centerpartiet betonar enligt nyhetstjänsten Altinget att åtgärder ska ske i Sverige eller inom EU – inte genom utsläppskompensation i andra delar av världen – och vill höja ambitionsnivån till 2030. Vänsterpartiet ligger nära MP och C, och driver på för både en koldioxidbudget och särskilda mål för kolinlagring.