Riksrevisionen: Brister i myndigheternas klimatunderlag

Klimat Svenska myndigheter ger inte regeringen och riksdagen tillräckligt säkra beslutsunderlag i klimatpolitiken. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning som pekar på stora skillnader mellan myndigheternas prognoser och brister i hur osäkerheter redovisas.

Riksrevisionen. Foto: Adobe Stock

Riksrevisionen riktar nu i en granskning skarp kritik mot hur svenska myndigheter tar fram underlag till regeringens klimatpolitik. Prognoserna bygger enligt granskningen ofta på alltför optimistiska antaganden, och skillnader mellan myndigheternas bedömningar redovisas inte öppet. Resultatet är enligt Riksrevisionen att beslutsfattarna tvingas styra klimatpolitiken på bristfälliga grunder.

Granskningen omfattar bland andra Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket och visar att flera av de klimatunderlag som används för att styra politiken vilar på optimistiska antaganden. Myndigheterna antar ofta att omställningsåtgärder och styrmedel får full effekt, utan att redovisa hur känsliga resultaten är för förändrade förutsättningar.

juridik Klimat Politik
publicerad 21 oktober 2025
av Jon Röhne

