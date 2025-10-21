Riksrevisionen riktar nu i en granskning skarp kritik mot hur svenska myndigheter tar fram underlag till regeringens klimatpolitik. Prognoserna bygger enligt granskningen ofta på alltför optimistiska antaganden, och skillnader mellan myndigheternas bedömningar redovisas inte öppet. Resultatet är enligt Riksrevisionen att beslutsfattarna tvingas styra klimatpolitiken på bristfälliga grunder.
Riksrevisionen: Brister i myndigheternas klimatunderlag
Klimat Svenska myndigheter ger inte regeringen och riksdagen tillräckligt säkra beslutsunderlag i klimatpolitiken. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning som pekar på stora skillnader mellan myndigheternas prognoser och brister i hur osäkerheter redovisas.
Riksrevisionen. Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Granskningen omfattar bland andra Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket och visar att flera av de klimatunderlag som används för att styra politiken vilar på optimistiska antaganden. Myndigheterna antar ofta att omställningsåtgärder och styrmedel får full effekt, utan att redovisa hur känsliga resultaten är för förändrade förutsättningar.
