Riksrevisionen: Brister i myndigheternas klimatunderlag

Granskningen omfattar bland andra Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket och visar att flera av de klimatunderlag som används för att styra politiken vilar på optimistiska antaganden. Myndigheterna antar ofta att omställningsåtgärder och styrmedel får full effekt, utan att redovisa hur känsliga resultaten är för förändrade förutsättningar.