Klyftan mellan USA och Europa i synen på hållbarhet inom finanssektorn fördjupas. Den nederländska pensionsfonden PFZW har nyligen dragit tillbaka 17 miljarder dollar från Blackrock, med motiveringen att kapitalförvaltaren inte hanterar klimatrisker tillräckligt seriöst. Beslutet följer en europeisk trend där finansiell avkastning, risk och hållbarhet vägs lika tungt i investeringarna.
Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer
Analys Jon Röhne: Klyftan mellan USA och Europa handlar inte bara om reglering, utan om en grundläggande skillnad i synen på vilken roll hållbarhet spelar i kapitalförvaltning och riskanalys.
Blackrock har kraftigt minskat sitt stöd till aktieägarförslag med klimatfokus, från nästan hälften 2021 till endast två procent i år. Detta har väckt kritik från både pensionsfonder och klimataktivister, och även andra nederländska pensionsfonder, som PME, ser nu över sina relationer med amerikanska förvaltare.
