Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer

Blackrock har kraftigt minskat sitt stöd till aktieägarförslag med klimatfokus, från nästan hälften 2021 till endast två procent i år. Detta har väckt kritik från både pensionsfonder och klimataktivister, och även andra nederländska pensionsfonder, som PME, ser nu över sina relationer med amerikanska förvaltare.

