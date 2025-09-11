Miljömålsberedningen skjuter upp beslut – nytt möte nästa vecka

Klimat Planen var att Miljömålsberedningen skulle slutföra sina förhandlingar på onsdagen, men arbetet gick inte i mål. Ett extrainsatt möte hålls nästa vecka för att försöka nå en överenskommelse.

Miljömålsberedningen skjuter upp beslut – nytt möte nästa vecka
Delar av den parlamentariska Miljmålsberedningen. Foto: Pressbilder / Adobe Stock

Uppdraget för beredningen, ledd av ordförande Christofer Fjellner (M), är att enas om hur Sveriges etappmål för 2030 ska utformas i linje med EU:s klimatramverk och vägen mot nettonollutsläpp 2045. Men oenighet kring ambitionsnivån gör att förhandlingarna drar ut på tiden.

– Nej, det är inte helt slutförhandlat, konstaterar Rickard Nordin, Centerpartiets ledamot i beredningen, till Dagens M&U.

juridik Klimat Politik
publicerad 11 september 2025
av Jon Röhne

