Ingen svensk minister till Cop30-förhandlingarna i Brasilien

EU-minister Jessica Rosencrantz deltar i stället vid det förberedande högnivåmötet den 6–7 november, tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Rosencrantz säger att hennes närvaro vid detta möte är möjlig av logistiska skäl och att det är viktigt att vara med i inledningen när världsledare samlas för att sätta tonen inför förhandlingarna.

