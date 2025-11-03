När FN:s klimatmöte Cop30 inleds i Belém den 10 november deltar Sverige utan ministerrepresentation i förhandlingarna. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är föräldraledig, och regeringen har beslutat att inte skicka någon ersättare. Det innebär att Sverige representeras av klimatambassadör Mattias Frumerie och tjänstemän från olika departement.
Ingen svensk minister till Cop30-förhandlingarna i Brasilien
Cop30 EU-minister Jessica Rosencrantz deltar vid det förberedande högnivåmötet inför Cop30. Men klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari får ingen ersättare till FN-förhandlingarna.
EU-minister Jessica Rosencrantz (M). Foto: Wilma Hagström, Regeringskansliet
EU-minister Jessica Rosencrantz deltar i stället vid det förberedande högnivåmötet den 6–7 november, tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Rosencrantz säger att hennes närvaro vid detta möte är möjlig av logistiska skäl och att det är viktigt att vara med i inledningen när världsledare samlas för att sätta tonen inför förhandlingarna.
