Så slår kolkraften tillbaka mot solcellerna

Studien publicerades den 15 maj i tidskriften”Nature Sustainability” och bygger på en kartläggning av fler än 140 000 solcellsanläggningar runt om i världen. Forskarna använde satellitdata för att analysera anläggningarnas placering och produktion, och kombinerade detta med atmosfäriska data om luftföroreningar. På så sätt kunde de beräkna hur mycket solljus som gick förlorat på grund av aerosoler och hur detta påverkade elproduktionen.

Resultaten visar att föroreningarna har en påtaglig effekt på den globala utbyggnaden av solenergi. Mellan 2017 och 2023 ökade nya solcellsinstallationer elproduktionen med omkring 247 terawattimmar per år. Samtidigt beräknades aerosoler orsaka årliga förluster på omkring 74 terawattimmar från denna tillkommande produktion. Det innebär att en betydande del av den nya solelen inte nådde sin fulla potential på grund av luftföroreningar.

Huvudförfattaren Rui Song menar i studien att den snabba globala utbyggnaden av förnybar energi därför kan ge mindre effekt än många beräkningar utgår från. När kolkraft och solkraft byggs ut parallellt påverkar utsläppen mängden solinstrålning som når solpanelerna, vilket direkt försämrar deras produktion. Enligt Rui Song blockerar luftföroreningar inte bara solljus, utan kan även förändra molnbildning, vilket kan minska solelproduktionen ytterligare.

Effekten är störst i områden där solcellsanläggningar och koleldade kraftverk ligger nära varandra. Studien pekar särskilt ut Kina, som både är världens största producent av solenergi och samtidigt fortsatt starkt beroende av kolkraft. Kina installerade 329 gigawatt ny solkapacitet under 2024, men enligt Internationella energiorganet används en fjärdedel av allt kol som förbrukas globalt till elproduktion i Kina.

I Kina motsvarade förlusterna från aerosoler omkring 7,7 procent av den totala solelsproduktionen. Av landets aerosolkopp­lade förluster beräknas omkring 29 procent komma direkt från koleldade kraftverk. Det gör sambandet mellan kolutsläpp och minskad solelsproduktion särskilt tydligt i landet.

Samtidigt visar studien att Kina också har haft den största långsiktiga förbättringen. Mellan 2013 och 2023 minskade landets aerosolkopp­lade förluster för solceller med omkring 0,96 terawattimmar per år. Forskarna kopplar utvecklingen till skärpta utsläppsregler och införandet av teknik för mycket låga utsläpp vid kolkraftverk.

Medförfattaren Chenchen Huang från University of Bath säger i en kommentar att resultaten visar på en risk för att regeringar, företag och andra aktörer överskattar hur mycket el solkraft faktiskt kan leverera. Enligt Chenchen Huang behöver energipolitiken ta hänsyn till denna dolda förlustfaktor och minska stödet till kolkraft om målen för hållbar utveckling ska kunna nås.