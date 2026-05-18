Från och med 2026 faller anläggningar där mer än 95 procent av utsläppen kommer från hållbar biomassa ut ur EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. Regeln infördes för att förhindra att anläggningar med mycket låga fossila utsläpp får fri tilldelning av utsläppsrätter som överstiger deras faktiska behov.
Analys: Så vill regeringen behålla massaindustrin i utsläppshandeln – och så påverkas svenska företag
Utsläppshandel Svensk pappers- och massaindustri riskerar att fasas ut ur EU:s utsläppshandel på grund av en ny 95-procentsregel för anläggningar med hög andel biobränsle. Det här ställer till det för regeringens klimatpolitik och nu vill regeringen använda en särskild opt-in-lösning för att låta branschen fortsätta omfattas av systemet. Läs om detaljerna och hur svenska företag påverkas.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
För Sverige får regeln särskild betydelse. Enligt regeringens promemoria innebär den att 176 svenska anläggningar lämnar ETS från och med 2026. Av dessa finns 26 inom pappers- och massaindustrin. Deras fossila utsläpp uppgick 2024 till cirka 339 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar merparten av de fossila utsläpp som berörs av regeln i Sverige.
Bakgrunden är att svensk pappers- och massaindustri har kommit långt i övergången från fossila bränslen till biomassa. Det gör att flera svenska anläggningar träffas av 95-procentsregeln, samtidigt som motsvarande anläggningar i andra EU-länder i högre grad kan bli kvar i ETS.
Regeringen vill därför ändra förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser. Förslaget innebär att anläggningar för tillverkning av pappersmassa, papper och kartong ska kunna fortsätta omfattas av EU ETS, under förutsättning att EU-kommissionen godkänner en svensk ansökan enligt artikel 24 i utsläppshandelsdirektivet.
Skälet är enligt promemorian att de berörda anläggningarna annars skulle omfattas av svensk koldioxidskatt, och från 2028 även av EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen, ETS2. Regeringen bedömer att det skulle ge andra villkor än för merparten av den europeiska pappers- och massaindustrin.
Förslaget har fått begränsad kritik i remissrundan. Kommerskollegium tillstyrker och skriver att det ur handelssynpunkt är viktigt att svensk industri möter liknande koldioxidkostnader som europeiska konkurrenter, för att undvika snedvridningar på den inre marknaden och minska risken för koldioxidläckage.
Konjunkturinstitutet tillstyrker också förslaget, men pekar på två problem i EU-regelverket. Myndigheten anser att medlemsstaternas åtaganden bör justeras automatiskt när utsläpp flyttas mellan sektorer. Annars skärps i praktiken Sveriges ESR-åtagande när utsläpp flyttas från ETS till den nationella ansvarsfördelningssektorn.
KI varnar också för en möjlig konkurrenssnedvridning om svensk pappers- och massaindustri förs tillbaka till ETS utan fri tilldelning, samtidigt som fri tilldelning finns kvar för motsvarande verksamheter i andra EU-länder.
Flera remissinstanser har inga invändningar. Svenska kraftnät och Åklagarmyndigheten uppger att de inte har några synpunkter på förslaget. Tillväxtverket skriver att ärendet inte berör myndighetens uppdrag eller målgrupper i någon större omfattning. IF Metall avstår från att svara på remissen.
En central begränsning är att de berörda anläggningarna inte väntas få fri tilldelning av utsläppsrätter. Enligt promemorian har EU-kommissionen meddelat att opt-in-lösningen bara är möjlig om anläggningarna inte omfattas av fri tilldelning.
Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2026. Tillstånd ska kunna gälla retroaktivt från den 1 januari 2026.
Fakta
”Opt in” för massaindustrin – så skulle svenska företag påverkas
- Berörda företag inom pappers- och massaindustrin behöver ansöka om nya tillstånd för utsläpp av växthusgaser.
- Företagen får vara kvar i EU ETS, om EU-kommissionen godkänner Sveriges opt-in-ansökan.
- Anläggningarna får enligt promemorian inte fri tilldelning av utsläppsrätter från 2026.
- Kostnaderna för att delta i ETS ökar jämfört med tidigare år, men regeringen bedömer att kostnaden 2026 och 2027 blir lägre än om företagen i stället betalar svensk koldioxidskatt.
- Hur kostnadsbilden ser ut från 2028 beror på prisutvecklingen i ETS jämfört med ETS2.
- Företagen bedöms vara väl rustade administrativt, eftersom de redan har deltagit i ETS fram till och med 2025.