35 miljoner till bio-CCS vid Absoluts destilleri

Dagens M&U The Absolut Company får statligt stöd för att bygga en anläggning som kan fånga in biogen koldioxid vid vodkaproduktionen i Skåne.

Foto: The Absolut Group

Energimyndigheten beviljar 35 miljoner kronor i stöd till The Absolut Company för en planerad anläggning för koldioxidinfångning vid destilleriet i Nöbbelöv i Kristianstads kommun. Stödet ges genom Industriklivet och ska gå till implementering av bio-CCS.

Vid full drift kan anläggningen fånga in upp till 30 000 ton biogen koldioxid per år. Koldioxiden ska transporteras vidare för geologisk lagring och därmed bidra till negativa utsläpp. Utsläppen uppstår vid fermenteringen av spannmålsråvaran som sedan destilleras till alkohol för produktionen av Absolut Vodka. Enligt Energimyndigheten kan projektet bidra till att etablera en sammanhållen värdekedja för biogen koldioxid.

Energimyndigheten menar att erfarenheterna kan bli användbara för andra aktörer som överväger bio-CCS. Om projektet genomförs enligt tidplanen blir det en av de första satsningarna på bio-CCS utanför kraftvärmesektorn i Sverige. Industriklivet ska stödja industrins klimatomställning och bidra till Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.

publicerad 19 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

