35 miljoner till bio-CCS vid Absoluts destilleri

Vid full drift kan anläggningen fånga in upp till 30 000 ton biogen koldioxid per år. Koldioxiden ska transporteras vidare för geologisk lagring och därmed bidra till negativa utsläpp. Utsläppen uppstår vid fermenteringen av spannmålsråvaran som sedan destilleras till alkohol för produktionen av Absolut Vodka. Enligt Energimyndigheten kan projektet bidra till att etablera en sammanhållen värdekedja för biogen koldioxid.

Energimyndigheten menar att erfarenheterna kan bli användbara för andra aktörer som överväger bio-CCS. Om projektet genomförs enligt tidplanen blir det en av de första satsningarna på bio-CCS utanför kraftvärmesektorn i Sverige. Industriklivet ska stödja industrins klimatomställning och bidra till Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.