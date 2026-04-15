Byggarbetsplatser upplevs som säkra – men säkerhetsrutiner följs inte

Rapporten visar att skyddsutrustning inte alltid används och att säkerhetsbrister förekommer i det dagliga arbetet. Även användning av mobiltelefoner eller hörlurar under arbetstid förekommer, trots att det ofta är förbjudet.

– På byggarbetsplatser finns många fysiska säkerhetstecken, som avspärrningar, varselkläder och informationsskyltar, men i slutändan är det människorna som avgör hur säkerheten efterlevs. Vi arbetar ofta under tidspress och har både bra och sämre dagar, vilket gör säkerhetskulturen avgörande, säger Johanna Bonthron, marknads- och kommunikationschef på Ramirent.

Ett av de tydligaste exemplen på risker som tas gäller arbete på höjd. Tio procent uppger att de avstår från att använda fallskydd trots att det behövs, vilket beskrivs som särskilt allvarligt eftersom fallolyckor står för en stor del av dödsolyckorna i byggbranschen.

Rapporten visar också att det förekommer slarv med annan skyddsutrustning, som hjälm och skyddsglasögon, samt att vissa använder vibrerande maskiner under för lång tid.

– En stark säkerhetskultur är A och O, men kan vara särskilt utmanande på byggen med tillfälliga organisationer, många aktörer, olika säkerhetsnivåer och högt tempo. Faktorer som machokultur, normalisering av risk, språkbarriärer och synen på säkerhet som någon annans ansvar kan också påverka. Därför krävs ett konsekvent ledarskap och ett dagligt, gemensamt arbete i dialog för att hålla säkerheten levande, säger Johanna Bonthron.

Utöver individuella riskbeteenden lyfter rapporten även strukturella utmaningar. Över en fjärdedel uppger att det förekommer obehöriga på arbetsplatser, och kontroller av identitet och behörighet saknas fortfarande på många håll.

Parallellt visar rapporten att det pågår en omställning inom miljö och klimat. Fler företag uppger att de har ökat användningen av återbruk, el- och batteridrivna maskiner samt hållbara produkter och lösningar. Rapporten visar också att utvecklingen är ojämn, där exempelvis ökad energianvändning och fler transporter i vissa fall riskerar att motverkar framstegen.