Så ska samarbete i värdekedjan minska jordbrukets klimatavtryck

Jordbruk Ett samarbete mellan lantbrukare, förädlingsindustri och livsmedelsföretag visar hur gemensamma mål och ersättning för hållbara åtgärder kan minska jordbrukets klimatavtryck.

Så ska samarbete i värdekedjan minska jordbrukets klimatavtryck
Foto: Adobe Stock/ press

FramtidsJord är ett samarbete mellan Berte Qvarn, Polarbröd och Oatly som syftar till att utveckla odlingsmetoder med lägre klimatavtryck och bättre ekonomiska förutsättningar för lantbrukare. Arbetet bygger på gemensamt ansvar mellan aktörer i hela värdekedjan.

Upplägget bygger på olika åtgärder, bland annat en sundare växtföljd, där flera olika grödor ger bättre förutsättningar för markens bördighet och minskar risken för ensidig odling. 

Biologisk mångfald Klimat Kommunikation
publicerad 6 februari 2026
av Carolina Högling

