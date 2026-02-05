Hållbarhetschefen: Så ska sjukvården minska utsläppen

Hållbarhetsarbete Hälso- och sjukvårdens aktörer går samman i ett nytt klimatinitiativ för att minska utsläppen i hela värdekedjan och nå nettonoll till 2045, med fokus på förebyggande vård och cirkulära lösningar.

Hållbarhetschefen: Så ska sjukvården minska utsläppen
Foto: press/ Adobe Stock

Ett nationellt klimatinitiativ för hälso- och sjukvårdssektorn har lanserats för att påskynda omställningen mot lägre utsläpp i en sektor som står för omkring fem procent av de globala växthusgasutsläppen. Initiativet är ett offentligt–privat partnerskap med målet att nå nettonoll i hela värdekedjan till 2045. Arbetet sker genom samverkan mellan regioner, företag och branschorganisationer, med stöd från Läkemedelsverket, RISE som koordinator och regeringens Life Science-kontor.

Deltagande organisationer åtar sig att ta fram tidsatta omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Klimatarbetet ska bygga på kvalitetssäkrade mål, till exempel genom Science Based Targets initiative (SBTI). 

Klimat Kommunikation
publicerad 5 februari 2026
av Carolina Högling

