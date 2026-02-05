Ett nationellt klimatinitiativ för hälso- och sjukvårdssektorn har lanserats för att påskynda omställningen mot lägre utsläpp i en sektor som står för omkring fem procent av de globala växthusgasutsläppen. Initiativet är ett offentligt–privat partnerskap med målet att nå nettonoll i hela värdekedjan till 2045. Arbetet sker genom samverkan mellan regioner, företag och branschorganisationer, med stöd från Läkemedelsverket, RISE som koordinator och regeringens Life Science-kontor.
Hållbarhetschefen: Så ska sjukvården minska utsläppen
Hållbarhetsarbete
Hälso- och sjukvårdens aktörer går samman i ett nytt klimatinitiativ för att minska utsläppen i hela värdekedjan och nå nettonoll till 2045, med fokus på förebyggande vård och cirkulära lösningar.
Foto: press/ Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Deltagande organisationer åtar sig att ta fram tidsatta omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Klimatarbetet ska bygga på kvalitetssäkrade mål, till exempel genom Science Based Targets initiative (SBTI).
SZGL5d8vt7vwAHSGPIQm/+7XlayLNE9h4QhBi9lMCY7iF80+mc9thoo5WgKML/IelgxyizLgDEgsp0aT1IcNA63uKzE30yxt/b5b7anoT1W9sUulbKuPKmGaXymwQK4rK4aeb6Q183JvHfuUPParmpuFrN6IZXly2KWzD17lmg0Nrx04vSCCXTicpTjuBcHKHcCpc6BwIi+33QFw+LyVrKsSOyx/YOMB51AYEI/btSaCLGCkaQnOh10PbsMXt9z1o0u+gu4Woli5qy/yvI2MuMdA25JHk0lrDH8q8LIakLyTgfAlowIKrdBaX7Xy5m3jDp9snbQDQ4NTTqPu9hO+OxIjvocJ4fzr4XfsctWiKCWKsLls8gZmj5lKk5L0TilGoDKgFLKGY9umgiILgrCN2+zBT9VgKasOn34fweJn/MmM+nhst7D1Sw1HP8Qfm07fXavEMi9eXaSDJwFgYXd0q2cLI1nJGs9k0/qk2V79WwJZK+a/M0FAZ46oval3oXgZ/Xs7PlhLp43L/EFUr/yA2lUw4YTzdrT9bZMjrmAKGI9h8m7U5s/YnrU8ZaRXExvP1dSw2SIRnUYSlfq45Urdz0X6CSR4HQbrvpETBD9Lq8JvH6cM0UpYnv4BXmY88Fm3dcagf0XSzmSkCdSnTD9hhh5jt5smFXt0QP/F0Jd8/minOpzWnFN+/RvYG1oI98cgSj3LcqPDXaBIcqvlILqDeFG3cRjLAlcsqE8kVKz3GXcpaoCTMOb4G8dwOy6XGZ8wW9euan808CmkZ7BRuT5KoW/rQKKFLfiAz72LRrrkUYjMlMyc9ERQviB5chahTodn0J5LM29AE36o3JRLa1lSWqzTlENGanAM6I6RxELm/sG5npzIWA12C7Vz4h8NTK/oe6tcBU0vfSotFhIrSQXogfUtugzQ+jHPlDdNQ3J0vxUxiAfwmToditYRVekt2V3v+Re3L9MGFrT0FK3sJ/tYVG7ZWCGs9IsIr1+qbVqzZadNH2IvqfRsxNizfojAABBa5E4CzKwpjbjyr4SWDuQd2f6LloQ5WHoUbCd2OaKYeKTOansjkHzRHIqE6s0hFIn5kYO2/xOr0Vnak06TRDczTLvAROPBgoloivtPWxiOzyPG9qFGJWnOZNxeQwLnauGcvzO/PV1VYfx1TTVtKbHOs4tzDy9qhSU5RLblX3OvuxU/uEQr5iVB5vrM6s760i7QiNTmV2X/RIBYrMcQ8uqoSLQ5Vb4QocEUCB1yGOIe+Q9qRDywdVltgFt1yIqEviafxCH6WZxDmtA1IVbpNvLA/H1LmxP/dZxF/zsiagDIEDBxnhgeRkWC47Y16OCw7NLrBLWtXyOY+zqj1TXRtPxcXKryowIM9yam8xSuU6TggsW4J2gZHAdJzNdwO23MTdAdaXxESq/PGx+CnbpKqFhz0FgSp60CbwwX/VtISshUBQjR08tQfxaSw/IS1qVu4Bei5x1Fcb6Qf1l8l+/H7I7ppPI+IuQ7woM7jDCpr/hIJz9gVTpjJvcsRJ/llI+Qif7giZQJl7xLOG55n10eOuWrE/u5J8KPCxaRSIJJcTgwMOUXm8in6CXaTy8yORWHWsXQoTHhqpm/irTOczPV25r8wDiBGxN5tTE5HQU3WCJusbid/vy1vm1aR83S98qORHzKIVYousIqiiXwdEdCKmTc/CwX4PUCGQBHC1IuHVSLtSP9aNTR6e3CSYGFOxPEG5kaFybfnZZDWauG8CohZ5X5iyBa3inGufwaHSYaJ8lScKj/ga7QNQaMZMfVIYmgK/NM7MQTr//hBS+e6FTNbzhRCTHXwX6gIG5tFQsRjzkI5j8CWMZxciCk5Ioqa4TbNlRBD0cUx/AqGGgM5Zb4K67P0k9uEqGRZf5CFHQcs/mcaDjTSvI2qpYw9WNGfpEuApYEsNB0XQ2HGt/zrv08qJub3aPozdOLmjl4PAThSL+FUcHTozJ8LfISAjDFqaBoy8kgKrCiSewDOX/kjkOAm6PpdEviqCm6Y6Q4nQ2ibCtgLm09x43U3st9llIsCJwa2APSAmG5PbK5+iitTWGvAHcc9dNHj737dquWd7xi2p3FDWXVKsRQXdhHEgv0vNHJuJmFNsYe1P3U8CiCe7+MU5lzHnkBU7dzXRxE2VDFtD3bRdX47lLiuBo16Z25LBsxOcN/Wzdh5Dy5mwVFl+aYvgDQ+yrE/tsKUsD1iyd12fnasQH7zOGpmLlt7gHi5u8teEhURv1mJR3Xw+SrMRLCgj6v4S5gT1jzeG/tSBIZNAPfB3BHQrnRjg6Jy0imb9A8Jz+j1FrRUSI5aG22wgeEaNfm/k54YAif7eReiaC6T2w4b3qruG70ELlHwR3khzBIqW8FQsxtF1CCylRxh+YtNvwYZXukh+UBFCn0885BA9l6XRyoYH4dH9AmUg3ioT/EFB6tuwPOp2NhsAEf976xlGm5+YDQLR7MrQ4mrsYQiZ4WR0Jc4Cvo+zpE99O2DkJ4r7Os37O0Y7bCu/THSOmCZ8VgG5Cw07KFUgUYl5H717mpNtkJb083WvOuNurKCb4Xm7wxYJw5o6Uz/qReNqN1FY8yJEqIsSNUiSFZPNKDVH9amkWcFCuxoKZevCIEBqcsmmSFnKiLrfE3UlqzwdtYEj0Xa3cjllfIqPz8T0XaT69u5sG0GnG7s3yb+gobKP5lVdtwShIopSoSqCmDLye8v24P0oPKVa5DBjcLJAEYde2Jf6tgYys9R5joV+NsEe5aTXn8Qpho/iFJjiQIBnikiuSYWhuppJItKesTT24sUeCkJs8vR2NVBdV+wXOefFtb129WO5OtmCpUB+HraKl9QArAbW89txO7zjuSyDo6lLXTRq/IvDFGXLlx57aIqPMnDoDX4kTTYK2U4uVY+zbAcakJjqPsacen2APLUHyQKYK+qNUnmdAljEnk+aqleRn8lw/gYSmo4pNszlVxmBe8wBVL7iM5H0vHbPpn3pPrySjTfGn5lVRKs2x7x6lyWVhttusEFXaf7YPJt5GhYJKAkCDE4bymmdm/ca6qAO5kQV7YGIaGHLgv2ADcRE7UHBXkGRCRjxUptYWb+mIMDaPg0GiUomKtXGfH4xD3d2fwTJfn+E0+MkqRNFwgVUkTgp7LTQY56Or1UXRCQDh0TnCfOpw6nRfeznL4bjrb33hw3u/YTiFZ9rQ71WaAFzZRlOOIOV5J824jRtaPUCsmmVpMoiyP8Q4Y7sHgesbSIKoyWNhF5grrb+cAoiXLRHEMMRJaU/u8riaflx9EbJkuWV/YmS9J4hN72VD0gSnhmxIm+sFB81qXdRYzxKPT+Q5Aq3wx1qONVF4NqTI+biO6ED/QCF8Af0Ts0tek3StV4bLokjxe86vSal/XT4dLofH3wISAI6Tjd1/vOL+46cnkQae6/xTuZZIhTYRi2uELxJPutnf7lDZLDwscgcjv7DEhNSsz4qxdQcn6kpcOpui0MFkQf+wOi6J4x0RqRGqjmttZhrPTO/WA/A3fjYrIiuvuUNXAOnPP6f3+bK1dv+qhiQvhDX65cEHcnEx2chNkSKkaT9+hz/gEyIT5a+IxU5Vm77LsVlL4DBLrCwUf2YHEIYDzg1svhW6HoFofpu94CCrwFsQ38OrEWBAWjaYlShc8utgoANzLjynNQzi4jPl9t0K7TX8SOXQKKLsIxwE2hCYl6BmcdknxSp0Dv3aC9NezUuJg1iobWsSjRUkwyFCFtd+9xlR4j5K90VCIjqtHelUD4BiDMFJD7QtrwlqN/AjmupOfCpA261/zsbAtmkin4bvQbuJvC+aqKl4ItJk8isLuA0fAJVr9JEi1BaNcF4wotoGEyrT4gy+2aOFjU9XaaWNt6Rdp807maZ/mXugDUdCyv06F/iA=