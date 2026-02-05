Hållbarhetschefen: Så ska sjukvården minska utsläppen

Ett nationellt klimatinitiativ för hälso- och sjukvårdssektorn har lanserats för att påskynda omställningen mot lägre utsläpp i en sektor som står för omkring fem procent av de globala växthusgasutsläppen. Initiativet är ett offentligt–privat partnerskap med målet att nå nettonoll i hela värdekedjan till 2045. Arbetet sker genom samverkan mellan regioner, företag och branschorganisationer, med stöd från Läkemedelsverket, RISE som koordinator och regeringens Life Science-kontor.