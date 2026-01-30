Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

Inom ramen för det dansk-svenska samarbetet Power Bio har en ny handlingsplan tagits fram för hur kommuner på båda sidor av Öresund kan ta tillvara på restmaterial som annars ofta ses som avfall. Planen fokuserar på fyra typer av biomassa – gräs, vass, halm och ilandspolat material som ålgräs och tång – och visar hur dessa resurser kan utnyttjas i den gröna omställningen.