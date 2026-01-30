Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

Klimat Varje år uppstår stora mängder biomassa i form av gräs, vass, halm och tång – resurser som ofta går till spillo. En ny handlingsplan visar hur kommuner kan ta tillvara på detta material på ett mer klimatsmart och cirkulärt sätt.

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs
Foto: Adobe Stock

Inom ramen för det dansk-svenska samarbetet Power Bio har en ny handlingsplan tagits fram för hur kommuner på båda sidor av Öresund kan ta tillvara på restmaterial som annars ofta ses som avfall. Planen fokuserar på fyra typer av biomassa – gräs, vass, halm och ilandspolat material som ålgräs och tång – och visar hur dessa resurser kan utnyttjas i den gröna omställningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bakgrunden är att stora mängder biomassa varje år uppstår vid skötsel av kommunal mark, på stränder och i jordbruket, men att materialet ofta lämnas att ruttna, deponeras eller förbränns. Det är både kostsamt och negativt för klimatet. Power Bio vill i stället se att biomassan används till biogas, biokol, kompost eller som råvara för högvärdiga produkter som bygg- och isolermaterial.

j+gzFZ4kK16SZUYgoycgkcbnyQKqjrIkgSTnjwflNXZb69KLQOjJ6iQ2830BVIhmNvyTfAORClb3KZhvvBiRAnNFB1xp/jPWsALUcRKuygQX3YSQzBoDKpDa8xo9/YZuqHMPiHnqAKVCFoHuc7IKmFp7tlsGFpMat3Mqv5NpqoEd8m94z48qpK+jYw0HLHC//eHKPHr7pPDFsHaTJMfXPdpgqbdkFtjLclegZdneqa6Ffj1MsBab03rCq31GNc6onQp5/shUjkPMkPNLhV/TcqCHC3lHseCv2AdsvPuc0DAsEwfYpEWZyUbthmQr4b4/LvWLY16WyQULp3pg2jzWX3J8XzSCuf7GVq4TrRurKbLr24M6QYKzrue1fGMk3RqVjzYaGmSNgyl0trjQvttVekgu3geBMp8mrIymSS/DGuGaCt1y7e0GbmebC0cMYjVFb1LDHItym3zoW8ttJchPddhedIua2XqDkE38WsmGqNBp6TKKQqc4Lm/GjZ4SjnjjO/l9Wst8RZPsKx8/kYtuPB+QAf0QFwrKKhGUdewudC6UU/EV6QJSvwYo808BpyEY4Y32ZxQ2k7UIsWOSwL8bhdG5krHqoGGqPCiRwyi5AuEpyeBCbdppgQonoQyWlj/iAhscMxjq8MZapa2gUS09PBvKVRV3cZjXyZpVXsjutfs8nOvgZV2XKHEONWI/FUooTjfn1PYZGqDrrF6pkamwkvlGLCVHdRwGDNzpkYqFrFPa1wXesKZ56mk6YMK5ejOtWPLfXhtq2gW9nlJc66Qb2wXboONJAnocE0ciY0LCndNUOW1bsg2PkSvVadPRNZpN9vCxHxtBJIoXC8GHm2nUzKYgvvaWjCLvMsFQQCuTQ5KfwGeMd89jnUFYJkgwc+DzSoRz/6QZGqBZxeag2TCeFBoYf0xu/VE3BP+KOwwEFdgAg69RjQ3NyZ9KhuWPwzxu7NEOoINepieCrW1/pvvkSmdjItM4EiG7FKPd/sgzQOZfJxxmZUz04p11JVEnK6aW/7Hah8pQO/IQbPXFvr1pSx5YIMAFvl2YJtPxcgg5S2aM3b/EtG89KlzpZOxbaG3NYJz7dNQ75mtpSRtaxKdcdYPG4WbkYNPp87e/rBEOt3YaNPlts0B8zd8r5iT6qcmKowXfWxdacXBtQpZ0BiKNkNrz0YsEd6dGuAz4zRn14+BzVYheuzilo53wVxPE800aUrKonISjQncTvav0zLfRRgWMt8xdMLoqN0RVnDZjMDLkNzxb1+Sl63nEJANrPaAsVE/QnBCQPKY9x5NDdYp/gWHam/i1Vr9IFzlP+DQsB00s+ENZrvV4I3KQR+uhLvnMX8Yagk4+PnEanfth7uCdC6r1aSMWpcyxBGaKdQWHIH2tKrbT/0KyQl8Ry0HlrAXx8EWwhOma9kD4Jw9eoQaIvx52N08QjbDd9HKaL0Cng3EISITgaUzM+CC5r2qGcR904B9D+E3DjSJxZBrhct4e9UrHO2/936DEIXBUNNKg2QjsTpSv9RpYEnWZPUURul8LL1WurEOSZqWLBTtBbFjdDK2DOR/KUtjMADF4URGYJvaqszVHzjgGZ8IoKfIv2UoNwBZdTqHvgOZOl+/+yXv2nIJuz573rB9Qisdpyv+s8ipnHlUk0UKLNtJGRbDdrXjK2Z9wLjO767zHhraPvo4Yz4Yt8dJ+IdS6pm8o+SjXvG8s24PAlfQFH/wQcTdmFPzDBdwBblR1t/to3CrSz9TErjRMwzIe/KLqiskahaYr2AX6/zhMJt+kvPUKh0IZB7yGbYMP7dYM5xAYgLwxuVTl4dadhCiX9hhnsFDaogkgVOyL2FkM1JQF2sCbvfOLH74Zv+32ppHvex/A0Zklo4F0i6Xa4bG+A8kd0T/BQSbVVR5G62ZnCfeYkn1hDGB+TpJnZQ1CDUSA8q74j0HpPSHrvqr5VVPRxZ1tz975hunOTidcnPnkLXxAm4dlia4pxp4ty/rJvfx4INzOGsmhGJkab7x4Q537b76YLGoo4sgGpN04IXi3Xzwbp8t9/VhizTpbx78FOlyc65XatiEYcMcL3yCH5TJNBUCa2jsDuYSzQgYnLDnUjitAatHjR3g4UlROedDlJ6FhNR3/pqA21ykJai2D7NJGk45xiiN/Rsun9OimHuVPjFcZubauoZ+ueMVXZnJkXFjuek+TF+aggRXrGHXoZloygkKCJc6OS0J+dPxrtDjrclDoC0YnL/NzoEcO/6R/od0FqLHsJJd1nXmOYYmceqUb/gjbWuPcCs695sEIUmQbqtV3lgg3CxU9KMh3FBiuCOakzbyDJR4OFY3nkE4EXdZbybS/rxzMoarIU16nUvliBNI565o3XtqJOK4HFRPOZksomLBagv8nf5ytGRB4xRX/gOfvTf1Dp4ZCe1Ebj2TyL+T6ajritkdcBWWSC1IC/tR6tiA0Mry5m1vCqsg/8h354Ts0butyFnbD0bS8FisQNNa5yh35Y3Gwh898uAJnBs3dbezC8vL/w3LWjwW92xi8G2S4s6sVVTk73d4Si4ac7xGXI5BXVVZ5ipHWT514E/xY57nTY4iyjXCCcT1ED7vXMPcJXt4uFsTv8ImaxNfZt21gkgjBgVeTwxku9H3BuJibWsI7CeHN5DcBa4n7l0TQCMFezAZDe6oxfUYnPYT5SMFkz+HUxijYYD7O08hzahUaVZUUsd/r983XwL71tX7LSsLTZLsXPn9lE+LDYQx+k5LXmJV9qNJXIVZk7DScJo6F5tFmjQxaXTo/hJ9U+vJKx9ZicRZNn6ZX6fleKJeZJiX3ffP1GEqzWpQXCFSinxwi9StK0Q+L1dDgILQDpKRFtcM28AcDYR5thSsuy1YRAY0GWplePSy9udLZTV+3o/NTLGPgOJRkQU2sLEAl+0uNT0AxrvqSLao3kzDcUitYLfkYHJOcRgJyc2N3oqq47Nozis1KGx0gmHfFrvQSxnEgFgAhex6TWEemZfEetibVFxWLjkETZuYO08mEhkZIVzHqyCOa5tTpidaaOjU1o40yhp5QckY6saSJkYIN2KW0wXMUXSsiZ79CtmX64VMLO7iNL4HTzgW+RuRbIdx+vIP181RWjvosj04f0BrU6wUjAURdrMkIv5fcRTkDm2rpLlOOTql6nH5kk/F0gd1h/xa3pHyNun1gwywqkwV/NJGGC7+Uf6k1B3u63GjihmJaNmQszErl8dRuFhzMVh0t+/9gAQ8nru749cnRz/7dX2AkZGITfvnNXV5Qjax6QwulWY8A8o5Y3DX9+6AtUWURHKKe/ykopcDEjG5sOwfrXoJZ/liB/DqV8RTkki/GLnPwFAIaC3scxJEv/basXRkECFn6h7RCbC1zY5SUsAwbkC8dCItWMTG2lxrlPlVUcU6XFfhGFxVRoLNv0cwGm2PPIEsHs5E/tujVZVRJ63tUq19cG92RorkrxqBO33cZIN3WjRDvDtvjpyKaLF7eRhicS/5G5FrIQ7OmMGncJiSv7D+/JjjzqTip5+NmhRI99htu+fpsC620CTpet6ypnOHMMDpihDEndsAgyc5UB1e0gDExMiE3IvYK9Y49b8bRNTwwIZRgEG+rIo4nTWuGRzKsR+r/1+SBSTORiU6yCdylEmEBNNsN6gpHyJTAvi5Y3/8bMhqcxWSI+3BuEY4Sww80zM+pF1LlmAoqi2p93QeVC6Wg6S+iOJblAarW/qCc0dO0lIxFF1uENKtzEoGt1TYjAq4Kg6vOwxNDqzkkgrOgWhYfGlB6IJYubgQhCk4aFKH3pkkW78PKFQZ0JBb1mAxjyOBNwA8JBcmaL273r/RHsDsVAWbLBczAEgOi+3depj6mYR78ZgewRt5BlA5rsDr5lcHhjRupEbTQWKZtvUxw22LPVyfJw4QPBGDPeTyD
Klimat
publicerad 30 januari 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Regeringen ger nya uppdrag för att stärka Sveriges klimatanpassning

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN överväger global skatt på fossila bränslen för att finansiera klimatskador

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

SamCert uppdaterar Miljödiplomering för cirkulär ekonomi

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skärpta regler för klimatkompensation – det här behöver köpare veta

21 januari
Premium
Hållbarhetsarbete

Experten: När politiken tvekar – så navigerar företag hållbarhetsarbetet vidare

19 januari
Premium
Hållbarhetsarbete

Handbok för praktiskt arbete med due diligence

14 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Studie: Hållbarhetsrapportering kopplas till bättre ekonomi

30 december 2025

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på veckans EU-agenda

23 januari
Premium
EU-svepet

4 nyheter på veckans EU-agenda

16 januari
Premium
Politik

Sverige saknar fortfarande handlingsplan för FN:s biodiversitetsmål från 2022

16 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 6: Det gör vi när motivationen dippar

30 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 5: Så hanterar vi kritik

29 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 4: Det är bästa sättet att nätverka

23 december 2025

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Regeringen ger nya uppdrag för att stärka Sveriges klimatanpassning

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN överväger global skatt på fossila bränslen för att finansiera klimatskador

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

SamCert uppdaterar Miljödiplomering för cirkulär ekonomi

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EIB investerade 21,8 miljarder i Sveriges gröna omställning och innovation under 2025

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Domstol: USA:s energidepartement bröt mot lagen med hemlig klimatskeptisk expertgrupp

3 timmar sedan
Premium
Transport

8 förslag: Så ska lastbilars klimatpåverkan minskas

9 timmar sedan
Premium
Ledarskap

Varför de flesta team inte fungerar – och vad chefen missar

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

PFAS-föroreningar kan kosta EU 440 miljarder euro till 2050

30 januari
Premium
Dagens M&U

Regeringen ger nya uppdrag för att stärka Sveriges klimatanpassning

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN överväger global skatt på fossila bränslen för att finansiera klimatskador

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

SamCert uppdaterar Miljödiplomering för cirkulär ekonomi

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EIB investerade 21,8 miljarder i Sveriges gröna omställning och innovation under 2025

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Domstol: USA:s energidepartement bröt mot lagen med hemlig klimatskeptisk expertgrupp

3 timmar sedan
Premium
Transport

8 förslag: Så ska lastbilars klimatpåverkan minskas

9 timmar sedan
Premium
Ledarskap

Varför de flesta team inte fungerar – och vad chefen missar

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

PFAS-föroreningar kan kosta EU 440 miljarder euro till 2050

30 januari