Allt fler företag använder koldioxidkrediter för att visa klimatansvar. Men utan noggrann granskning riskerar krediterna att varken minska utsläppen eller gynna de människor som berörs av projekten. En nyligen genomförd granskning av ett spisprojekt i Zimbabwe visar hur lätt det är att gå fel – och vad företag behöver göra för att undvika greenwashing.
Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing
Krediter
Koldioxidkrediter kan vara ett verktyg i företags klimatarbete. Men för att undvika greenwashing krävs mer än certifieringar och klimatlöften, menar Lubna Hawwa, Program Officer på Swedwatch.
Foto: Swedwatch / Adobe Stock
Bakgrunden är en rapport som visar att intäkterna från ett hushållsbaserat klimatprojekt inte nådde de lokalsamhällen där spisarna användes. I stället gick pengarna sannolikt till projektutvecklare baserade utomlands.
