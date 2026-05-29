9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
■ EU vill öka privata investeringar i biologisk mångfald inför COP17
■ Ministerdiskussion om ökad återvinning av näringsämnen i jordbruket
■Nytt verktyg kartlägger kritiska råmaterial i avfall
■ Förslag på ökat stöd till industriell solvärme
■ Klimatkommissionären varnar för säkerhetsrisker med fossilt energiberoende
■ Temu bötfälls för bristande kontroll av olagliga produkter
■ Norsk press för oljeborrning i Arktis
■ Förtydligade vattenregler för strategiska industriprojekt
■ Förslag om nya urskogar i Västeuropa

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda
Foto: EU-Parlamentet/ Adobe Stock

EU vill öka privata investeringar i biologisk mångfald inför COP17

EU-kommissionen samlade omkring 140 representanter från finanssektorn, näringslivet och offentliga institutioner för att diskutera hur mer privat kapital kan mobiliseras till biologisk mångfald. Mötet i Bryssel är en del av EU:s förberedelser inför CBD COP17, som hålls i Jerevan i oktober. Fokus låg på innovativa finansieringslösningar, naturrelaterade risker och utvecklingen av naturkrediter inom ramen för EU:s färdplan på området. Enligt kommissionen uppgår finansieringsgapet för biologisk mångfald till cirka 37 miljarder euro per år. Diskussionerna ska bidra till att stärka finansieringen av de globala mål som antagits genom Kunming–Montrealramverket, där länderna har åtagit sig att mobilisera 200 miljarder euro årligen till 2030.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Ministerdiskussion om ökad återvinning av näringsämnen i jordbruket

EU:s jordbruksministrar diskuterade på tisdagen EU-kommissionens nya handlingsplan för gödselmedel, med fokus på försörjningstrygghet och mer hållbar användning av näringsämnen inom jordbruket. Under mötet lyfte flera medlemsländer behovet av att minska beroendet av insatsvaror och stärka livsmedelssystemens motståndskraft. Finland framhöll särskilt återvinning av näringsämnen genom ökad användning av naturgödsel och välkomnade planerade förändringar i avfallslagstiftningen som kan underlätta sådan återvinning. Frågan kopplas till EU:s arbete för en mer cirkulär ekonomi, där näringsämnen i större utsträckning ska återföras till jordbruket i stället för att gå förlorade. Ministrarna diskuterade också hållbart skogsbruk inom ramen för EU:s skogsstrategi, där flera medlemsländer efterlyste större nationellt inflytande över hur hållbarhetskriterier utformas.

Nytt verktyg kartlägger kritiska råmaterial i avfall

EU-projektet Futuram lanserar verktyget SARA4UNFC för att hjälpa företag, investerare och kommuner att identifiera kritiska råmaterial i avfallsströmmar. Verktyget ska bedöma om återvinning av exempelvis litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller är tekniskt möjlig, hållbar och ekonomiskt rimlig. Det bygger på FN:s klassificeringssystem UNFC och kan användas för bland annat batterier, elektronikavfall, fordon och bygg- och rivningsavfall. Användaren går igenom en strukturerad process där materialinnehåll, återvinningspotential, teknik, reglering, ekonomi och dataosäkerhet analyseras. Bakgrunden är EU:s mål att minska beroendet av importerade råmaterial och öka återvinningen inom cirkulär ekonomi.

Läs mer

Förslag på ökat stöd till industriell solvärme

EU-kommissionen föreslår att stödet i nästa värmeauktion för fossilfri värmeproduktion ska öka från 500 miljoner euro till 700 miljoner euro för den kategori där solvärme kan delta. I utkastet ingår även en bonus på 25 procent för vissa tekniker samt sänkta temperaturkrav, vilket kan öppna för fler projekt som kombinerar solvärme med värmelagring. Förslaget är en del av EU:s arbete för att minska beroendet av importerade fossila bränslen och stärka energisäkerheten. Kommissionen har tidigare pekat ut storskalig solvärme som en viktig åtgärd för att ersätta fossil energi i industrins värmeprocesser. Den nya auktionen väntas öppna för ansökningar fram till februari 2027 och omfattar enligt förslaget stöd motsvarande omkring 7,6 miljarder kronor.

Klimatkommissionären varnar för säkerhetsrisker med fossilt energiberoende

EU:s beroende av olja och fossilgas riskerar att utnyttjas som ett geopolitiskt påtryckningsmedel mot unionen. Det säger EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra i en intervju med Politico. Han framhåller att Europas stora beroende av importerade fossila bränslen skapar sårbarheter som kan användas av omvärlden för att påverka EU:s handlingsfrihet. Uttalandet får stöd av EU:s försvarskommissionär Andrius Kubilius, som menar att en utbyggnad av fossilfri energiproduktion också stärker Europas säkerhet. Enligt uppgifter från International Energy Agency står olja för 33 procent och fossilgas för 24 procent av Europas energiförsörjning.

Temu bötfälls för bristande kontroll av olagliga produkter

EU-kommissionen har beslutat att bötfälla Temu med 200 miljoner euro för att bolaget enligt EU inte gjort tillräckligt för att stoppa försäljningen av olagliga produkter på sin plattform. Ärendet gäller bland annat leksaker och småelektronik som kan utgöra risker för konsumenter och som i vissa fall kan innehålla kemikalier eller ämnen som inte är tillåtna enligt EU:s produkt- och kemikalielagstiftning. Böterna utfärdas med stöd av EU:s lag om digitala tjänster, Digital Services Act, som ställer krav på stora plattformar att motverka olagliga varor. Temu uppger att bolaget inte delar EU:s bedömning men säger samtidigt att systemen för kontroll och säkerhet har stärkts.

Norge press för oljeborrning i Arktis

Norge intensifierar sina påverkansinsatser gentemot EU för att få unionen att slopa sitt motstånd mot ny olje- och gasborrning i Arktis. Frågan har aktualiserats inför att EU väntas presentera en uppdaterad arktisk politik i september. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg News besöker norska politiker, tjänstemän och företrädare för både industri- och miljöorganisationer allt oftare Bryssel för att påverka EU:s beslutsfattare. Bakgrunden är att nära två tredjedelar av Norges olje- och gasresurser finns i Arktis. EU:s särskilda sändebud för Arktis, Claude Veron-Reville, uppger till Bloomberg News att Norge är mycket aktivt och välorganiserat i sitt arbete för att påverka unionens politik i regionen.

Förtydligade vattenregler för strategiska industriprojekt

EU-kommissionen har publicerat en ny vägledning för hur unionens vattenlagstiftning ska tillämpas på projekt inom bland annat kritiska råvaror, förnybar energi och nettonollindustri. Syftet är att minska osäkerheten kring regelverket och skapa mer enhetliga bedömningar i medlemsländerna. Vägledningen förklarar hur miljöpåverkan på vatten ska bedömas och klargör vilka undantag som kan tillämpas enligt EU:s vattenregler. Särskilt fokus ligger på projekt kopplade till kritiska råvaror, där kommissionen vill bidra till snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Enligt kommissionen kan vägledningen även användas för andra strategiska investeringar som ska stärka EU:s konkurrenskraft och klimatomställning.

Förslag om nya urskogar i Västeuropa

En ny studie undersöker hur stora självreglerande skogsområden kan bidra till att uppfylla målen i EU:s gröna giv. Forskarna föreslår så kallade Novel Primary Forests, sammanhängande områden med minst 10 000 hektar skyddad och obrukad skog, för att stärka biologisk mångfald och klimatnytta i delar av Västeuropa där urskogar är ovanliga. Fyra gränsöverskridande områden pekas ut som särskilt lämpliga för satsningen. Studien innehåller även förslag om finansiering, innovation och långsiktigt rättsligt skydd för att underlätta genomförandet. Enligt forskarna kan modellen hjälpa EU att omsätta sina klimat- och naturvårdsmål i praktiska åtgärder samtidigt som skogarnas motståndskraft mot klimatförändringar stärks.

EU juridik Politik
publicerad 29 maj 2026
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Omställning

Efter Northvolt – så har Skellefteå jobbat för att undvika ekonomisk kris

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny studie: Gap mellan ambition och genomförande i hållbar marknadsföring

15 sekunder sedan
Premium
Dagens M&U

EU närmar sig mål för koldioxidlagring

3 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

27 maj
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

21 maj
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 timmar sedan
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

26 maj
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Tv-profilen leder Greenpeace kommunikation i valkampanjen

28 maj
Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

26 maj
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april

Det senaste

Premium
Omställning

Efter Northvolt – så har Skellefteå jobbat för att undvika ekonomisk kris

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny studie: Gap mellan ambition och genomförande i hållbar marknadsföring

15 sekunder sedan
Premium
Dagens M&U

EU närmar sig mål för koldioxidlagring

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Experter: Förändrad syn på vatten krävs för att minska förbrukningen

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svea Bank: Kundkrav driver företagens hållbarhetsarbete

10 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

WMO: Norra Skandinavien kan bli varmare än väntat

18 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Lista: Hållbarhetscertifieringar som svenska företag bör ha koll på

23 minuter sedan
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 timmar sedan
Premium
Omställning

Efter Northvolt – så har Skellefteå jobbat för att undvika ekonomisk kris

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny studie: Gap mellan ambition och genomförande i hållbar marknadsföring

15 sekunder sedan
Premium
Dagens M&U

EU närmar sig mål för koldioxidlagring

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Experter: Förändrad syn på vatten krävs för att minska förbrukningen

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svea Bank: Kundkrav driver företagens hållbarhetsarbete

10 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

WMO: Norra Skandinavien kan bli varmare än väntat

18 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Lista: Hållbarhetscertifieringar som svenska företag bör ha koll på

23 minuter sedan
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 timmar sedan