Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet Från nationella företagsnätverk till regionala hållbarhetsforum – här är 20 nätverk där företag och hållbarhetsproffs möts för att dela kunskap, hitta samarbeten och följa utvecklingen inom hållbarhet.

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet
Foto: Adobe Stock

Hållbarhetsnätverk finns i många olika former. Vissa samlar hundratals företag från hela landet, medan andra fokuserar på specifika branscher eller regioner. Gemensamt är att de erbjuder mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan kring hållbarhetsfrågor. Här är några av nätverken som kan ge skjuts i hållbarhetsarbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?
  1. Cradlenet

    Cradlenet är ett icke vinstdrivet nätverk med bas i Stockholm som fokuserar på cirkulär ekonomi. Nätverket grundades 2009 och hjälper företag och organisationer i omställningen till cirkulär ekonomi. Verksamheten omfattar bland annat temamöten, rådgivning, utbildningar, studier, seminarier och omvärldsbevakning. Cradlenet arbetar även med opinionsbildning och politisk påverkan kopplat till cirkulär ekonomi. Organisationen har lokala nätverk i Norr, Syd och Väst.
  2. CSR Skåne

    CSR Skåne samlar företag och organisationer i Skåne kring frågor om miljöansvar, socialt ansvar och hållbart näringsliv. Nätverket har funnits i över tio år och består av närmare 70 företag och organisationer i olika storlekar och branscher. Verksamheten bygger på nätverksträffar och seminarier där offentliga verksamheter och näringsliv diskuterar hållbarhetsutmaningar. Frågorna rör bland annat miljöansvar, socialt ansvar och grön utveckling i Skåne. Planerade teman för 2026 är bland annat hållbara transporter, biologisk mångfald, social hållbarhet och producentansvar.
  3. CSR Småland

    CSR Småland samlar företag och organisationer kring hållbart företagande genom utbildningar, konferenser, studiebesök, frukostmöten och webbinarier. Nätverket har sitt ursprung i en ideell förening som grundades 2016 och drivs sedan slutet av 2023 i Hållbarhetsteamets regi. Verksamheten riktar sig särskilt till personer som arbetar med hållbarhet, leder förändringsprocesser eller är vd. Deltagandet gäller företaget eller organisationen, inte en enskild individ.
  4. CSR Sweden

    CSR Sweden är ett nätverk som finansieras av näringslivet och grundades 2004. Nätverket arbetar med frågor inom hållbarhet, mänskliga rättigheter, ESG, due diligence och grön omställning. Medlemmar får tillgång till kunskapshubbar, rundabordssamtal och internationella samarbeten genom nätverkets aktiviteter och partnerskap. CSR Sweden är nationell partner till CSR Europe och World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Nätverket samverkar med företag, universitet och andra samhällsaktörer.
  5. CSR Västsverige

    CSR Västsverige samlar närmare 300 verksamheter från privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. Nätverket riktar sig till företag och organisationer i Västsverige som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete. Medlemskapet omfattar vägledning, verktyg, utbildningar, rådgivning och omkring 30 aktiviteter per år. Aktiviteterna består bland annat av nätverksfrukostar, lunchträffar, seminarier, kurser, rundabordssamtal och konferenser.
  6. Envimas nätverk

    Envimas nätverk är en plattform för hållbarhetsfrågor med deltagare från olika branscher. Nätverket har fyra träffar per år, där teman väljs av medlemmarna. Träffarna kan bestå av workshops, diskussioner, föredrag, studiebesök och erfarenhetsutbyte. Ämnen som tas upp är bland annat ISO-standarder, hållbarhetsredovisning, kemikaliehantering, cirkulär ekonomi, lagstiftning, energi och hållbarhet i globala värdekedjor. Deltagarna får även tillgång till stöd och vägledning från Envimas miljö- och hållbarhetskonsulter.
  7. Falkenbergs klimatinitiativ

    Falkenbergs klimatinitiativ samlar lokala företag och organisationer i ett nätverk för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Deltagarna åtar sig att minska klimatutsläppen och bidra till att hålla Falkenbergs koldioxidbudget. Klimatinitiativet samordnas av kommunen, men arbetet formas av deltagarna. Alla deltagare samlas två gånger per år till storträff och deltar däremellan i Klimat-Successteam. Falkenbergs klimatinitiativ är en del av Falkenbergs Lokala agenda 2030.
  8. Hagainitiativet

    Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetat för att minska näringslivets klimatpåverkan sedan 2010. Nätverket består av företag från olika branscher och medlemsföretagen har satt egna klimatmål om nettonoll till 2030. Hagainitiativet arbetar med klimatfrågor genom samarbete med politik, forskning och civilsamhälle. Medlemmar får tillgång till kunskap, expertstöd, omvärldsbevakning och arrangemang med beslutsfattare och företagsledare. Medlemskap kräver att vd eller ledning tar aktivt klimatansvar, att företaget är transparent med sin klimatpåverkan och ställer upp på nettonollutsläpp till 2030 förutsatt rätt politik.
  9. Hållbarhetsgruppen Sverige:2030

    Hållbarhetsgruppen Sverige:2030 är ett digitalt nätverk för hållbarhetsansvariga, omställningsledare och förändringsledare i näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Gruppen träffas via Zoom fyra gånger per år och leds av en samtalsledare. Deltagarna väljer teman för kommande träffar och kan diskutera frågor som rekrytering, lönsamhet, investeringar, arbetsmiljö och de globala målen. Sverige:2030 erbjuder också livesända hållbarhetsevent fyra gånger per år med forskning, exempel från näringslivet och rundabordssamtal via Zoom.
  10. Hållbarhetsnätverket gruva och stål

    Hållbarhetsnätverket gruva och stål riktar sig till gruv-, järn- och stålföretag. Nätverket etablerades 2014 och koordineras gemensamt av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna. Det behandlar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter och antikorruption. Nätverket ska främja kontakter mellan hållbarhetsansvariga och kommunicera vad som görs inom företagen och branscherna. Det ska också bidra till omvärldsbevakning, påverkansarbete och en samlad röst för stål- och gruvbranschen i hållbarhetsfrågor.
  11. IUC Väst – Hållbarhetsnätverket

    IUC Väst är företagsnätverket som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Hållbarhetsnätverket fokuserar på kunskapsutbyte, utveckling och samarbete inom hållbarhet. Verksamheten består av tre träffar per år med teman som kan omfatta workshops och föreläsningar. Deltagarna får ta del av praktiska insikter från andra företag och experter inom hållbarhet. Träffarna hålls om möjligt hos deltagande företag.
  12. Lärosätenas klimatnätverk

    Lärosätenas klimatnätverk är ett nationellt nätverk för universitet och högskolor inom klimatområdet. Syftet är att stärka samarbetet mellan lärosäten och bidra till arbetet med Parisavtalet. Nätverket arbetar bland annat genom fokusgrupper inom områden som byggnader, hållbart ledarskap, inköp och upphandling, lärande för hållbar utveckling och tjänsteresor. Arbetet omfattar utveckling av riktlinjer, verktyg, processer och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Alla lärosäten som ingår i Sveriges universitets- och högskoleförbund är automatiskt medlemmar i nätverket.
  13. Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverk

    Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverk riktar sig till företag i Dalarna och Gävleborg. Nätverket fokuserar på hur hållbarhet kan utvecklas och integreras i företagets affär och organisation. Programmet består av fyra träffar per år, varav tre digitala och en fysisk. Träffarna har olika teman och kan involvera olika roller i medlemsföretaget. Exempel på teman är lagkrav, hållbarhetskommunikation, inkluderande arbetsmiljöer, AI och EU:s styrning.
  14. Miljönätverken i Östergötland

    Miljönätverken är obundna nätverk för företag och organisationer i Norrköping, Linköping, Söderköping och Motala med omnejd. Nätverken har sammanlagt omkring 130 medlemmar och finansieras genom en årlig nätverksavgift. Verksamheten består av nätverksträffar ungefär tio gånger per år, ofta hos olika företag. Nätverken arrangerar även föreläsningar och utbildningstillfällen i aktuella ämnen.
  15. North Sweden Cleantech

    North Sweden Cleantech är en arena för små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige. Verksamheten har funnits sedan 2016 och ska stödja företag som vill bli delaktiga i den gröna omställningen. Företag kan få affärsrådgivning samt hjälp att hitta stöd, råd och nätverk. North Sweden Cleantech har också ett affärsnätverk med över 100 deltagande företag. Tjänsterna erbjuds kostnadsfritt genom grundare och partners från industrin och näringslivet i norra Sverige.
  16. Nätverket för Hållbart Näringsliv

    Nätverket för Hållbart Näringsliv är ett nationellt, branschöverskridande och icke-vinstdrivande nätverk för omkring 200 företag och organisationer. Nätverket grundades 1994 under namnet Näringslivets Miljöchefer och fick sitt nuvarande namn 2014. Aktiviteterna är digitala och fysiska, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Medlemmar kan delta i bland annat nätverksträffar, rundabordssamtal, webbinarier, panelsamtal och hållbarhetsmiddagar. Medlemskapet gäller hela organisationen och riktar sig till hållbarhetschefer, specialister och andra förändringsledare.
  17. Nätverket Hållbar Besöksnäring

    Nätverket Hållbar Besöksnäring riktar sig till ledare inom besöksnäringen och vill påskynda branschens omställning. Nätverket är en förening som bygger på medlemsengagemang och grundades 2010. Verksamheten har tre områden: utbildning, nätverk och kunskapsutbyte. Medlemmar kan ta del av föredrag, seminarier, webbinarier, digitala och fysiska träffar samt arbetsgrupper. Nätverkets hållbarhetsdefinition baseras på Det Naturliga Stegets ramverk.
  18. Sveriges Allmännytta – Nätverk för miljö och hållbarhet

    Sveriges Allmännyttas nätverk för miljö och hållbarhet riktar sig till personer som arbetar med miljö, klimat och hållbarhet i medlemsföretag. Nätverket fungerar som ett forum för erfarenhetsutbyte. Det finns ett digitalt miljönätverk i Teams där deltagare kan diskutera aktuella frågor med kollegor. Vid behov arrangeras även träffar med olika teman.
  19. UN Global Compact Network Sweden

    UN Global Compact Network Sweden är Sveriges största hållbarhetsnätverk för företag och organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Nätverket har över 570 svenska medlemmar från fler än 30 branscher. Medlemmar får tillgång till event, nätverksträffar och utbildningar inom bland annat mänskliga rättigheter, klimat, jämställdhet och de globala målen. Arbetet utgår från UN Global Compacts tio principer och de globala målen.
  20. Uppsala klimatprotokoll

    Uppsala klimatprotokoll samlar företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som vill bidra till ett klimatomställt Uppsala. Nätverket har funnits sedan 2010 och har i dag 45 medlemmar. Arbetet sker genom kontinuerlig dialog, samarbetsprojekt och gemensamma mål som följs upp varje år. Det praktiska arbetet bedrivs i fokus- och arbetsgrupper inom klimatneutral byggnation och anläggning, energiomställning och transportomställning. Alla medlemmar skriver under ett klimatavtal som styr nätverkets inriktning, mål och åtaganden.

Klimat Kommunikation Miljöarbete
publicerad 27 maj 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Nytt ramverk ska synliggöra företags påverkan på social hållbarhet

33 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nordiskt standardsamarbete ska stärka hållbar innovation

22 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Försenad klimatutredning lyfts i riksdagen

21 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

2 timmar sedan
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

21 maj
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

23 timmar sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

21 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Nytt ramverk ska synliggöra företags påverkan på social hållbarhet

33 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nordiskt standardsamarbete ska stärka hållbar innovation

22 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Försenad klimatutredning lyfts i riksdagen

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny hållbarhetschef vill öka användningen av återvunnet material

16 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Forskningsprojekt visar vägar för att omvandla byggnader

15 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Studie undersöker nya urskogar i Västeuropa

13 minuter sedan
Premium
Hållbarhet

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

12 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt ramverk ska synliggöra företags påverkan på social hållbarhet

33 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nordiskt standardsamarbete ska stärka hållbar innovation

22 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Försenad klimatutredning lyfts i riksdagen

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny hållbarhetschef vill öka användningen av återvunnet material

16 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Forskningsprojekt visar vägar för att omvandla byggnader

15 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Studie undersöker nya urskogar i Västeuropa

13 minuter sedan
Premium
Hållbarhet

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

12 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

2 timmar sedan