Hållbarhetsnätverk finns i många olika former. Vissa samlar hundratals företag från hela landet, medan andra fokuserar på specifika branscher eller regioner. Gemensamt är att de erbjuder mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan kring hållbarhetsfrågor. Här är några av nätverken som kan ge skjuts i hållbarhetsarbetet.
Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet
Från nationella företagsnätverk till regionala hållbarhetsforum – här är 20 nätverk där företag och hållbarhetsproffs möts för att dela kunskap, hitta samarbeten och följa utvecklingen inom hållbarhet.
- Cradlenet
Cradlenet är ett icke vinstdrivet nätverk med bas i Stockholm som fokuserar på cirkulär ekonomi. Nätverket grundades 2009 och hjälper företag och organisationer i omställningen till cirkulär ekonomi. Verksamheten omfattar bland annat temamöten, rådgivning, utbildningar, studier, seminarier och omvärldsbevakning. Cradlenet arbetar även med opinionsbildning och politisk påverkan kopplat till cirkulär ekonomi. Organisationen har lokala nätverk i Norr, Syd och Väst.
- CSR Skåne
CSR Skåne samlar företag och organisationer i Skåne kring frågor om miljöansvar, socialt ansvar och hållbart näringsliv. Nätverket har funnits i över tio år och består av närmare 70 företag och organisationer i olika storlekar och branscher. Verksamheten bygger på nätverksträffar och seminarier där offentliga verksamheter och näringsliv diskuterar hållbarhetsutmaningar. Frågorna rör bland annat miljöansvar, socialt ansvar och grön utveckling i Skåne. Planerade teman för 2026 är bland annat hållbara transporter, biologisk mångfald, social hållbarhet och producentansvar.
- CSR Småland
CSR Småland samlar företag och organisationer kring hållbart företagande genom utbildningar, konferenser, studiebesök, frukostmöten och webbinarier. Nätverket har sitt ursprung i en ideell förening som grundades 2016 och drivs sedan slutet av 2023 i Hållbarhetsteamets regi. Verksamheten riktar sig särskilt till personer som arbetar med hållbarhet, leder förändringsprocesser eller är vd. Deltagandet gäller företaget eller organisationen, inte en enskild individ.
- CSR Sweden
CSR Sweden är ett nätverk som finansieras av näringslivet och grundades 2004. Nätverket arbetar med frågor inom hållbarhet, mänskliga rättigheter, ESG, due diligence och grön omställning. Medlemmar får tillgång till kunskapshubbar, rundabordssamtal och internationella samarbeten genom nätverkets aktiviteter och partnerskap. CSR Sweden är nationell partner till CSR Europe och World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Nätverket samverkar med företag, universitet och andra samhällsaktörer.
- CSR Västsverige
CSR Västsverige samlar närmare 300 verksamheter från privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. Nätverket riktar sig till företag och organisationer i Västsverige som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete. Medlemskapet omfattar vägledning, verktyg, utbildningar, rådgivning och omkring 30 aktiviteter per år. Aktiviteterna består bland annat av nätverksfrukostar, lunchträffar, seminarier, kurser, rundabordssamtal och konferenser.
- Envimas nätverk
Envimas nätverk är en plattform för hållbarhetsfrågor med deltagare från olika branscher. Nätverket har fyra träffar per år, där teman väljs av medlemmarna. Träffarna kan bestå av workshops, diskussioner, föredrag, studiebesök och erfarenhetsutbyte. Ämnen som tas upp är bland annat ISO-standarder, hållbarhetsredovisning, kemikaliehantering, cirkulär ekonomi, lagstiftning, energi och hållbarhet i globala värdekedjor. Deltagarna får även tillgång till stöd och vägledning från Envimas miljö- och hållbarhetskonsulter.
- Falkenbergs klimatinitiativ
Falkenbergs klimatinitiativ samlar lokala företag och organisationer i ett nätverk för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Deltagarna åtar sig att minska klimatutsläppen och bidra till att hålla Falkenbergs koldioxidbudget. Klimatinitiativet samordnas av kommunen, men arbetet formas av deltagarna. Alla deltagare samlas två gånger per år till storträff och deltar däremellan i Klimat-Successteam. Falkenbergs klimatinitiativ är en del av Falkenbergs Lokala agenda 2030.
- Hagainitiativet
Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetat för att minska näringslivets klimatpåverkan sedan 2010. Nätverket består av företag från olika branscher och medlemsföretagen har satt egna klimatmål om nettonoll till 2030. Hagainitiativet arbetar med klimatfrågor genom samarbete med politik, forskning och civilsamhälle. Medlemmar får tillgång till kunskap, expertstöd, omvärldsbevakning och arrangemang med beslutsfattare och företagsledare. Medlemskap kräver att vd eller ledning tar aktivt klimatansvar, att företaget är transparent med sin klimatpåverkan och ställer upp på nettonollutsläpp till 2030 förutsatt rätt politik.
- Hållbarhetsgruppen Sverige:2030
Hållbarhetsgruppen Sverige:2030 är ett digitalt nätverk för hållbarhetsansvariga, omställningsledare och förändringsledare i näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Gruppen träffas via Zoom fyra gånger per år och leds av en samtalsledare. Deltagarna väljer teman för kommande träffar och kan diskutera frågor som rekrytering, lönsamhet, investeringar, arbetsmiljö och de globala målen. Sverige:2030 erbjuder också livesända hållbarhetsevent fyra gånger per år med forskning, exempel från näringslivet och rundabordssamtal via Zoom.
- Hållbarhetsnätverket gruva och stål
Hållbarhetsnätverket gruva och stål riktar sig till gruv-, järn- och stålföretag. Nätverket etablerades 2014 och koordineras gemensamt av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna. Det behandlar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter och antikorruption. Nätverket ska främja kontakter mellan hållbarhetsansvariga och kommunicera vad som görs inom företagen och branscherna. Det ska också bidra till omvärldsbevakning, påverkansarbete och en samlad röst för stål- och gruvbranschen i hållbarhetsfrågor.
- IUC Väst – Hållbarhetsnätverket
IUC Väst är företagsnätverket som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Hållbarhetsnätverket fokuserar på kunskapsutbyte, utveckling och samarbete inom hållbarhet. Verksamheten består av tre träffar per år med teman som kan omfatta workshops och föreläsningar. Deltagarna får ta del av praktiska insikter från andra företag och experter inom hållbarhet. Träffarna hålls om möjligt hos deltagande företag.
- Lärosätenas klimatnätverk
Lärosätenas klimatnätverk är ett nationellt nätverk för universitet och högskolor inom klimatområdet. Syftet är att stärka samarbetet mellan lärosäten och bidra till arbetet med Parisavtalet. Nätverket arbetar bland annat genom fokusgrupper inom områden som byggnader, hållbart ledarskap, inköp och upphandling, lärande för hållbar utveckling och tjänsteresor. Arbetet omfattar utveckling av riktlinjer, verktyg, processer och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Alla lärosäten som ingår i Sveriges universitets- och högskoleförbund är automatiskt medlemmar i nätverket.
- Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverk
Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverk riktar sig till företag i Dalarna och Gävleborg. Nätverket fokuserar på hur hållbarhet kan utvecklas och integreras i företagets affär och organisation. Programmet består av fyra träffar per år, varav tre digitala och en fysisk. Träffarna har olika teman och kan involvera olika roller i medlemsföretaget. Exempel på teman är lagkrav, hållbarhetskommunikation, inkluderande arbetsmiljöer, AI och EU:s styrning.
- Miljönätverken i Östergötland
Miljönätverken är obundna nätverk för företag och organisationer i Norrköping, Linköping, Söderköping och Motala med omnejd. Nätverken har sammanlagt omkring 130 medlemmar och finansieras genom en årlig nätverksavgift. Verksamheten består av nätverksträffar ungefär tio gånger per år, ofta hos olika företag. Nätverken arrangerar även föreläsningar och utbildningstillfällen i aktuella ämnen.
- North Sweden Cleantech
North Sweden Cleantech är en arena för små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige. Verksamheten har funnits sedan 2016 och ska stödja företag som vill bli delaktiga i den gröna omställningen. Företag kan få affärsrådgivning samt hjälp att hitta stöd, råd och nätverk. North Sweden Cleantech har också ett affärsnätverk med över 100 deltagande företag. Tjänsterna erbjuds kostnadsfritt genom grundare och partners från industrin och näringslivet i norra Sverige.
- Nätverket för Hållbart Näringsliv
Nätverket för Hållbart Näringsliv är ett nationellt, branschöverskridande och icke-vinstdrivande nätverk för omkring 200 företag och organisationer. Nätverket grundades 1994 under namnet Näringslivets Miljöchefer och fick sitt nuvarande namn 2014. Aktiviteterna är digitala och fysiska, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Medlemmar kan delta i bland annat nätverksträffar, rundabordssamtal, webbinarier, panelsamtal och hållbarhetsmiddagar. Medlemskapet gäller hela organisationen och riktar sig till hållbarhetschefer, specialister och andra förändringsledare.
- Nätverket Hållbar Besöksnäring
Nätverket Hållbar Besöksnäring riktar sig till ledare inom besöksnäringen och vill påskynda branschens omställning. Nätverket är en förening som bygger på medlemsengagemang och grundades 2010. Verksamheten har tre områden: utbildning, nätverk och kunskapsutbyte. Medlemmar kan ta del av föredrag, seminarier, webbinarier, digitala och fysiska träffar samt arbetsgrupper. Nätverkets hållbarhetsdefinition baseras på Det Naturliga Stegets ramverk.
- Sveriges Allmännytta – Nätverk för miljö och hållbarhet
Sveriges Allmännyttas nätverk för miljö och hållbarhet riktar sig till personer som arbetar med miljö, klimat och hållbarhet i medlemsföretag. Nätverket fungerar som ett forum för erfarenhetsutbyte. Det finns ett digitalt miljönätverk i Teams där deltagare kan diskutera aktuella frågor med kollegor. Vid behov arrangeras även träffar med olika teman.
- UN Global Compact Network Sweden
UN Global Compact Network Sweden är Sveriges största hållbarhetsnätverk för företag och organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Nätverket har över 570 svenska medlemmar från fler än 30 branscher. Medlemmar får tillgång till event, nätverksträffar och utbildningar inom bland annat mänskliga rättigheter, klimat, jämställdhet och de globala målen. Arbetet utgår från UN Global Compacts tio principer och de globala målen.
- Uppsala klimatprotokoll
Uppsala klimatprotokoll samlar företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som vill bidra till ett klimatomställt Uppsala. Nätverket har funnits sedan 2010 och har i dag 45 medlemmar. Arbetet sker genom kontinuerlig dialog, samarbetsprojekt och gemensamma mål som följs upp varje år. Det praktiska arbetet bedrivs i fokus- och arbetsgrupper inom klimatneutral byggnation och anläggning, energiomställning och transportomställning. Alla medlemmar skriver under ett klimatavtal som styr nätverkets inriktning, mål och åtaganden.