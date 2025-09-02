Deloittes analys har gått igenom rapporter från olika branscher. De flesta företag har redan sedan tidigare hållbarhetsrapporterat, men i och med CSRD ställs högre krav, bland annat på datatransparens. Adrian Fintling säger att en sak analysen visar är att företagen är ute på en läroresa:
200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna
Hållbarhetsredovisning
De första CSRD-rapporterna har publicerats i år. Deloitte har analyserat 200 av dem – och drar flera slutsatser som är till nytta för andra som ska rapportera.
– Det finns vägar att vara lite smarta på, säger Adrian Fintling, hållbarhetschef på Deloitte.
– Ingen är perfekt första året. Det viktigaste är att göra sin dubbla väsentlighetsanalys på ett bra sätt. Det är också där man kan se tydligt om de gjort den för rapporteringens skull eller om man gör den för att faktiskt använda i strategi eller riskhantering i stort.
