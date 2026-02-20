10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
■ EU:s klimatråd: Europa oförberett på extrem värme
■ Ny EU-standard ska samordna mätningar av PFAS
■ EU-parlamentet vill skärpa ansvar i entreprenadkedjor
■ EU-länder stöder skärpta pristak i ETS2
■ Studie: EU:s kemikalielagstiftning minskar farliga ämnen men pressar företag
■ EU:s utsläpp ökade under tredje kvartalet
■ Förslag att koppla gratis utsläppsrätter till investeringar
■ EU backar om totalförbud mot bly i kulammunition
■ Ekoförsäljningen ökar i Europa men minskar i Sverige
■ Rysk fosfor konkurrerar ut cirkulära alternativ

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda
Foto: EU-parlamentet/ Adobe Stock

EU:s klimatråd: Europa oförberett på extrem värme

EU:s vetenskapliga klimatråd varnar för att Europa värms upp ungefär dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet och att nuvarande anpassningsåtgärder inte räcker. I en ny rapport konstaterar rådet att EU måste stärka sin klimatanpassning parallellt med utsläppsminskningar för att skydda ekonomi, säkerhet och invånare. Ottmar Edenhofer, ordförande för rådet, uppger att extremvärme redan orsakat tiotusentals dödsfall, varav cirka 24 000 sommaren 2025, och att klimatrelaterade skador uppgår till omkring 45 miljarder euro per år. Rådet rekommenderar att EU planerar för en global uppvärmning på 2,8 till 3,3 grader till 2100, vilket i ett medelscenario kan innebära 3,9 graders uppvärmning i Europa. Jette Bredahl Jacobsen och Laura Díaz Anadón betonar att ett stärkt och samordnat EU-ramverk för klimatanpassning är avgörande för att hantera växande systemrisker.

Ny EU-standard ska samordna mätningar av PFAS

EU arbetar med att ta fram en gemensam standard för hur PFAS ska mätas i miljön, eftersom dagens metoder skiljer sig åt mellan laboratorier och gör resultaten svåra att jämföra. Arbetet leds av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och inleddes sommaren 2025. Stina Jansson vid Umeå universitet deltar i arbetsgruppen och säger att avsaknaden av standardiserade metoder har skapat ett slags vilda västern inom området. Hon pekar på att lagstiftare kan införa gränsvärden som är svåra att kontrollera utan tillförlitliga mätmetoder, vilket försvårar tillsynen. Målet är att standarden ska omfatta flera provtagningstekniker och tas fram snabbare än andra projekt, med bred internationell medverkan.

EU juridik Politik
publicerad 20 februari 2026
av Jon Röhne

