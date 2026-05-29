UN Global Compact och Kantar har lanserat en ny global benchmarkstudie om hur marknadsföring bidrar till hållbar omställning. Studien bygger på svar från 1 780 chefer inom bland annat marknadsföring, hållbarhet, innovation och drift i olika regioner, sektorer och företagsstorlekar.
Ny studie: Gap mellan ambition och genomförande i hållbar marknadsföring
Ny studie: Gap mellan ambition och genomförande i hållbar marknadsföring
En global studie visar att chefer inom marknadsföring bedömer sina organisationers hållbarhetsarbete högre än vad resultaten i praktiken visar.
Enligt rapporten anser 69 procent av marknadsförarna att deras organisationer har kommit långt eller gör goda framsteg med att integrera hållbarhet i marknadsföringen. Samtidigt ligger den genomsnittliga bedömningen av faktisk prestation på 52 procent, vilket enligt rapporten visar på ett gap mellan ambition och genomförande.
Framstegen är störst inom områden som marknadsavdelningar själva styr över, som kommunikation, reklam och medier samt varumärkesstrategi. Lägre resultat syns inom innovation samt samarbete och partnerskap, där förändring ofta kräver bredare samordning i organisationen.
Rapporten visar också på skillnader mellan marknadsförare och hållbarhetsansvariga. Medan 27 procent av marknadsförarna anser att deras organisationer är långt framme i hållbar omställning, delar bara 9 procent av hållbarhetsprofessionella den bilden.