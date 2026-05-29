Ny studie: Gap mellan ambition och genomförande i hållbar marknadsföring

Enligt rapporten anser 69 procent av marknadsförarna att deras organisationer har kommit långt eller gör goda framsteg med att integrera hållbarhet i marknadsföringen. Samtidigt ligger den genomsnittliga bedömningen av faktisk prestation på 52 procent, vilket enligt rapporten visar på ett gap mellan ambition och genomförande.

Framstegen är störst inom områden som marknadsavdelningar själva styr över, som kommunikation, reklam och medier samt varumärkesstrategi. Lägre resultat syns inom innovation samt samarbete och partnerskap, där förändring ofta kräver bredare samordning i organisationen.

Rapporten visar också på skillnader mellan marknadsförare och hållbarhetsansvariga. Medan 27 procent av marknadsförarna anser att deras organisationer är långt framme i hållbar omställning, delar bara 9 procent av hållbarhetsprofessionella den bilden.