Här är branscherna som kan undantas från CSRD – trots stor miljöpåverkan

Bakgrunden är det så kallade Omnibus-paketet, där EU-kommissionen föreslår att företag endast ska omfattas av CSRD om de uppfyller vissa tröskelvärden – och där antalet anställda föreslås bli ett obligatoriskt kriterium. Det innebär att även företag med stora tillgångar och hög omsättning kan undantas från rapporteringsskyldighet om de har få anställda.

Studien pekar på att detta slår särskilt hårt mot branscher som är kapitalintensiva och arbetar med extern eller säsongsbaserad arbetskraft. I fastighetssektorn handlar det till exempel om stora bolag med omfattande bygg- och förvaltningsportföljer men slimmade organisationer. Inom jordbruk och bygg är det vanligt att maskiner eller entreprenörer ersätter fast anställd personal.

Samtidigt visar analysen att andra branscher, som vård och socialt arbete, påverkas betydligt mindre av de föreslagna ändringarna. Forskarna varnar för att resultatet blir en skev rapporteringsstruktur, där de mest miljörelevanta sektorerna inte längre omfattas av hållbarhetskraven.

”Det finns en risk att vi förlorar insyn i just de verksamheter där klimatdata är som mest avgörande”, skriver forskarna i studien. De uppmanar nu EU:s beslutsfattare att se över förslagen innan nya regler fastställs – för att undvika att nyckelsektorer undantas från hållbarhetsdirektivets räckvidd.