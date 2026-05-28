Tv-profilen leder Greenpeace kommunikation i valkampanjen

Karriär Efter flera år med fokus på klimat, återbruk och samhällsfrågor tar Isabelle McAllister nästa steg. Nu väntar ett nytt uppdrag i valrörelsen.

Foto: Pia Ulin

Greenpeace Sverige rekryterar Isabelle McAllister till arbetet med organisationens valkampanj. I den nya rollen ska hon ansvara för kommunikationen i kampanjen, där miljö, klimat och demokrati står i centrum.

Isabelle McAllister säger i ett uttalande att hon vill lägga mer tid och energi på frågor där hon ser möjlighet till större påverkan. Hon lyfter också fram hur klimat, demokrati, ekonomi och framtidstro hänger ihop, och beskriver uppdraget som ett sätt att vara en aktiv samhällsmedborgare.

Hon har en lång bakgrund inom media och design och har under många år arbetat i skärningspunkten mellan kultur, kommunikation och samhällsfrågor. Isabelle McAllister är designer, stylist, skribent, föreläsare och programledare och har bland annat gjort tv-program som Sommartorpet, Fixa rummet och Äntligen Hemma.

Under det senaste decenniet har hennes arbete allt mer fokuserat på klimat, transformation och samhällsfrågor. Hon beskriver sig själv som “omställningsaktivist” och har arbetat mycket med återbruk.

Utöver sitt arbete inom tv och media har Isabelle McAllister skrivit boken Skavank, driver nyhetsbrevet Chunks of Change, har medverkat i föreställningen Omställningsont!, varit styrelseledamot i forskningsnätverket Researcher’s Desk och startat nätverket Skavet.

publicerad 28 maj 2026
av Carolina Högling

