Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

Karriär Linnéa Bergman blir ny hållbarhetschef på Återvinningsindustrierna. Nu vill hon stärka branschens klimatarbete och öka efterfrågan på återvunnet material.

Foto: press/ Adobe Stock

Efter flera år med fokus på hållbar plastanvändning, klimatarbete och samverkan mellan olika samhällsaktörer kliver Linnéa Bergman nu in som ny hållbarhetschef på branschorganisationen Återvinningsindustrierna.

– Det känns jättekul, verkligen fantastiskt roligt. Jag tycker att det är en spännande roll i en bransch som är viktig. Vi använder inte våra resurser på ett hållbart sätt i dag och kan inte fortsätta öka utvinningen av resurser på det sättet som vi gör. Vi behöver ställa om till cirkulära flöden och där spelar återvinningsbranschen en nyckelroll, säger hon.

Hon kommer närmast från Håll Sverige Rent, där hon bland annat arbetat med hållbar plastanvändning och breda samverkansforum. Tidigare har hon även varit projektledare inom Viable Cities och hållbarhetskonsult på 2050 Consulting.

– Därifrån tar jag med mig många insikter om hur olika aktörer kan lära av varandra och hitta lösningar tillsammans. Det finns ett väldigt stort värde i att samlas i samma rum, säger Linnéa Bergman.

I den nya rollen kommer hon bland annat att arbeta med cirkulärt byggande, bättre cirkulation av plastflöden och återvinningsbranschens egen resa mot fossilfrihet.

– Samtidigt är det viktigt att visa hur återvinningsbranschen faktiskt är en möjliggörare för andra verksamheter att minska sin klimat- och miljöpåverkan genom att använda mer återvunnet material, säger hon.

På längre sikt hoppas Linnéa Bergman att branschen ska bidra till att Sverige blir ett cirkulärt föregångsland. För att nå dit krävs enligt henne både ökad efterfrågan på återvunnet material och bättre marknadsförutsättningar.

– Det är viktigt att vi fortsätter påverka politiken och samlar oss kring vilka styrmedel och incitament som behövs för att stötta en cirkulär omställning, och vad som hindrar den i dag. Jag hoppas också att vi bidrar till en ännu större samsyn inom både politik och näringsliv om att cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att möta många av de miljö- och samhällsutmaningar som vi har i dag, samtidigt som det stärker vår konkurrenskraft, säger hon.

publicerad 26 maj 2026
av Carolina Högling

