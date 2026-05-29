EU närmar sig mål för koldioxidlagring

Dagens M&U EU gör framsteg mot målet om att kunna lagra 50 miljoner ton koldioxid geologiskt per år till 2030, men fler lagringsplatser behöver utvecklas.

EU gör framsteg mot målet om 50 miljoner ton årlig kapacitet för geologisk lagring av koldioxid till 2030, enligt EU-kommissionens första lägesrapport om målet i Net-Zero Industry Act. Rapporten visar att antalet lagringsplatser för koldioxid i EU ökar och att målet fortfarande bedöms vara inom räckhåll om projekten kan byggas ut tillräckligt snabbt.

Tre lagringsplatser har redan tillstånd: Porthos i Nederländerna, Greensand i danska Nordsjön och Prinos i Egeiska havet. Greensand väntas börja injicera koldioxid redan nästa månad, medan Prinos ska tas i drift 2026–2027 och Porthos nästa år.

Enligt kommissionen väntas minst sju ytterligare lagringsplatser tas i drift de kommande åren, med en samlad kapacitet på 19 miljoner ton koldioxid per år. Nästan 100 projekt för koldioxidinfångning sökte stöd från innovationsfonden under perioden 2020–2025 och skulle tillsammans kräva mer än 70 miljoner ton årlig injektionskapacitet. Kommissionen lyfter därför fram att olje- och gasbolag behöver utveckla fler lagringsplatser för att möta efterfrågan.

publicerad 29 maj 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

