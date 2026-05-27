Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

Bakgrunden är ett växande behov av gemensamma lösningar för den gröna och digitala omställningen. Genom närmare samarbete vill de nordiska länderna använda standarder som verktyg för att snabbare omsätta forskning, innovation och nya regelverk till praktiska lösningar som fungerar i hela regionen.

För svenska hållbarhetsproffs kan satsningen få betydelse inom områden som cirkulär ekonomi, hållbar resursanvändning och implementeringen av nya EU-krav. Tanken är att standarder i större utsträckning ska användas för att skapa gemensamma arbetssätt och minska hinder för företag och myndigheter som vill utveckla och skala hållbara lösningar över gränserna.

– Genom att stärka det nordiska samarbetet kring standardisering kan vi omvandla gemensam kunskap till praktiska lösningar som stödjer hållbar tillväxt och innovation. Detta initiativ kommer att bidra till att stärka de nordiska industriernas konkurrenskraft genom att göra det enklare att utveckla, skala upp och implementera lösningar, säger Mychèle Östman, direktör Policy och kommunikation, Svenska Institutet för Standarder.

Projektet omfattar även flera teknikområden som väntas få stor betydelse för näringslivet framöver. Särskilt fokus riktas mot artificiell intelligens, cybersäkerhet och kvantteknologi, men också mot utvecklingen inom mineralsektorn och digitalisering i bredare mening.

En viktig del av satsningen handlar också om att stärka kopplingen mellan standardisering, forskning och innovation. De nordiska organisationerna ska bland annat samarbeta för att öka användningen av standarder inom strategiskt viktiga områden, stärka kompetensen inom standardiseringsarbete och öka deltagandet från både experter och yngre yrkesverksamma.

– Standarder är ett kraftfullt verktyg i samhällsutvecklingen. De driver innovation och banar väg för ny teknik, inte minst i den gröna omställningen. Ett närmare nordiskt samarbete kommer att stärka samordningen och öka effekten i hela regionen, säger Dan Koivulaakso, chef för tillväxt och klimat vid Nordiska ministerrådet.

Ambitionen är samtidigt större än det nordiska samarbetet i sig. Genom att utveckla gemensamma strategier och arbetssätt hoppas initiativtagarna att Norden ska få ett starkare inflytande över hur framtidens standarder formas – både i Europa och globalt.