Experten: Så ändras svenska CSRD-implementeringen

Hållbarhetsredovisning Regeringen vill skjuta upp kravet på hållbarhetsrapportering enligt CSRD och har nu skickat en remiss till Lagrådet. Experten Sara Lissdaniels går igenom vad som gäller för de svenska företagen.

Experten: Så ändras svenska CSRD-implementeringen
Foto: FAR/ Adobe Stock

Nu tar regeringen ytterligare ett steg för att skjuta upp kravet på hållbarhetsrapportering enligt CSRD. En remiss har lämnats över till Lagrådet med förslag om att genomföra EU:s ändringsdirektiv från april 2024. Sara Lissdaniels, hållbarhetsspecialist på redovisningsbyrån FAR, ser positivt på senareläggningen:
– Utifrån att EU:s regelverk är under omarbetning och vi inte vet hur det kommer se ut är det rimligt att vi pausar reglerna en tid, säger hon.

Någonting är fel

Miljö & Utveckling premium

Företag som enligt den ursprungliga planen är först ut med att rapportera, alltså stora noterade bolag med över 500 anställda, berörs inte av förslaget. Nu förhandlas höjda tröskelvärden i EU, vilket innebär att en del företag enbart kommer behöva rapportera under ett par år. Sara Lissdaniels menar att det finns ett värde att hållbarhetsrapportera – även utan lagkrav – men uttrycker samtidigt att det är olyckligt att företag hamnar i kläm:

EU Hållbarhetsredovisning Miljömål
publicerad 25 augusti 2025
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

2 timmar sedan
Premium
Klimatanpassning

Snabbare riskbedömning med nytt erosionsindex

2 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Experten: Så ändras svenska CSRD-implementeringen

2 timmar sedan
Hållbarhet i praktiken

Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni

Juridik & Politik

Premium
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
Karriär

Premium
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

2 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

12 augusti
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 augusti

