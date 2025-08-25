Experten: Så ändras svenska CSRD-implementeringen

Nu tar regeringen ytterligare ett steg för att skjuta upp kravet på hållbarhetsrapportering enligt CSRD. En remiss har lämnats över till Lagrådet med förslag om att genomföra EU:s ändringsdirektiv från april 2024. Sara Lissdaniels, hållbarhetsspecialist på redovisningsbyrån FAR, ser positivt på senareläggningen:
– Utifrån att EU:s regelverk är under omarbetning och vi inte vet hur det kommer se ut är det rimligt att vi pausar reglerna en tid, säger hon.
Företag som enligt den ursprungliga planen är först ut med att rapportera, alltså stora noterade bolag med över 500 anställda, berörs inte av förslaget. Nu förhandlas höjda tröskelvärden i EU, vilket innebär att en del företag enbart kommer behöva rapportera under ett par år. Sara Lissdaniels menar att det finns ett värde att hållbarhetsrapportera – även utan lagkrav – men uttrycker samtidigt att det är olyckligt att företag hamnar i kläm:
publicerad 25 augusti 2025