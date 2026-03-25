Boverket har tagit fram en ny vägledning för hur kommuner kan planera och utveckla trädgårdsstäder som en del av hållbart stadsbyggande. Vägledningen beskriver trädgårdsstaden som ett alternativ till både tät stadsbebyggelse och glesa villaområden, med fokus på småskalighet, grönska och närhet till service.
Ny vägledning för planering av trädgårdsstäder
Dagens M&U Boverket presenterar vägledning för hur kommuner kan planera trädgårdsstäder som ett alternativ till både tät stadsbebyggelse och glesa villaområden.
En central slutsats är att framgångsrik utveckling kräver en tidig och tydlig målbild, samt samverkan och genomtänkta gestaltningsprinciper genom hela planprocessen. Kommunerna behöver arbeta konsekvent med verktyg som översiktsplaner, detaljplaner och långsiktig förvaltning för att uppnå önskade kvaliteter.
Vägledningen lyfter också att den byggda miljön har stor påverkan på hälsa, klimat och sociala värden. Faktorer som grönstruktur, täthet och tillgång till gemensamma ytor beskrivs som avgörande för attraktiva och hållbara livsmiljöer.