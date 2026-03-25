Ny vägledning för planering av trädgårdsstäder

Dagens M&U Boverket presenterar vägledning för hur kommuner kan planera trädgårdsstäder som ett alternativ till både tät stadsbebyggelse och glesa villaområden.

Boverket har tagit fram en ny vägledning för hur kommuner kan planera och utveckla trädgårdsstäder som en del av hållbart stadsbyggande. Vägledningen beskriver trädgårdsstaden som ett alternativ till både tät stadsbebyggelse och glesa villaområden, med fokus på småskalighet, grönska och närhet till service.

En central slutsats är att framgångsrik utveckling kräver en tidig och tydlig målbild, samt samverkan och genomtänkta gestaltningsprinciper genom hela planprocessen. Kommunerna behöver arbeta konsekvent med verktyg som översiktsplaner, detaljplaner och långsiktig förvaltning för att uppnå önskade kvaliteter.

Vägledningen lyfter också att den byggda miljön har stor påverkan på hälsa, klimat och sociala värden. Faktorer som grönstruktur, täthet och tillgång till gemensamma ytor beskrivs som avgörande för attraktiva och hållbara livsmiljöer.

publicerad 25 mars 2026
av Jon Röhne
Senaste nytt

Premium
Certifiering

Ny uppdatering av Iso 14001 – det här måste du ha koll på

33 minuter sedan
Premium
Certifiering

Därför nämns inte AI i nya Iso 14001

33 minuter sedan
Premium
EU

Ny EU-strategi ska stärka skyddet mot skogsbränder

20 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars
Premium
Klimat

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

11 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars

Premium
EU-svepet

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 mars
Premium
Internationellt

USA:s reträtt från klimatsamarbeten – så påverkas svenska företag

20 mars
Premium
Krönika

Nu är goda råd billiga – Klimatpolitiska Rådets rapport Goldmann-granskad

19 mars
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari