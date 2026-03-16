Nytt projekt ska kartlägga dolda utsläpp från vägtrafiken

Idag saknas både tillförlitliga mätmetoder och tillförlitlig data över utsläpp som inte är avgasrelaterade. Det här ska ett nytt projekt från Svenska Miljöinstitutet IVL råda bot på, genom forskningsprojektet ”Heavy-WeaRS”.

– Det är så viktigt att förstå de här utsläppen eftersom de inte minskar i och med elektrifieringen av tunga fordon, säger YingYing Cha som leder forskningen på IVL

Sedan tidigare finns undersökningar gjorda i labbmiljö, men Heavy-WeaRS kommer att undersöka luftföroreningar där de faktiskt sker. Projektet kommer också att analysera hur faktorer som fordonsvikt, hastighet, acceleration och inbromsning påverkar

EU:s nya, strängare utsläppsregler för att minska luftföroreningar från vägfordon – har satt ljus på just icke-avgasrelaterade utsläpp. Ändå är kunskapsluckorna stora, säger Yingying Cha.

– Just nu befinner sig den här sektorn i ett slags utforskningsstadium. Olika aktörer utvecklar därför olika mätmetoder. En förhoppning är att det kommer att harmonisera mer.

Projektet kommer att påbörjas med ”förtester” i Södertälje i maj, för att följas av den egentliga testningen senare, preliminärt nästa sommar.