En av de största orsakerna till luftföroreningar i städer är idag utsläpp från sådant som inte kommer från avgaser, som slitage från bromsar, däck och vägytor. I många länder är det till och med större än partikelutsläpp från avgaser. Med elektrifiering av fordon blir den typen av luftföroreningar allt viktigare att ha koll på.
Nytt projekt ska kartlägga dolda utsläpp från vägtrafiken
Föroreningar När avgaserna minskar i takt med elektrifieringen hamnar en annan källa till luftföroreningar i fokus – partiklar från bromsar, däck och vägytor. Kunskapen om dessa så kallade icke-avgasrelaterade utsläpp är fortfarande begränsad. Nu ska ett nytt forskningsprojekt från IVL Svenska Miljöinstitutet ta reda på hur stora utsläppen är och hur de bäst kan mätas.
Idag saknas både tillförlitliga mätmetoder och tillförlitlig data över utsläpp som inte är avgasrelaterade. Det här ska ett nytt projekt från Svenska Miljöinstitutet IVL råda bot på, genom forskningsprojektet ”Heavy-WeaRS”.
– Det är så viktigt att förstå de här utsläppen eftersom de inte minskar i och med elektrifieringen av tunga fordon, säger YingYing Cha som leder forskningen på IVL
Sedan tidigare finns undersökningar gjorda i labbmiljö, men Heavy-WeaRS kommer att undersöka luftföroreningar där de faktiskt sker. Projektet kommer också att analysera hur faktorer som fordonsvikt, hastighet, acceleration och inbromsning påverkar
EU:s nya, strängare utsläppsregler för att minska luftföroreningar från vägfordon – har satt ljus på just icke-avgasrelaterade utsläpp. Ändå är kunskapsluckorna stora, säger Yingying Cha.
– Just nu befinner sig den här sektorn i ett slags utforskningsstadium. Olika aktörer utvecklar därför olika mätmetoder. En förhoppning är att det kommer att harmonisera mer.
Projektet kommer att påbörjas med ”förtester” i Södertälje i maj, för att följas av den egentliga testningen senare, preliminärt nästa sommar.