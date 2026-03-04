Boverkets generaldirektör:”Skit i politiken”

Sedan Anders Sjelvgren tillträdde som generaldirektör på Boverket 2017 har världen förändrats snabbt. Skogsbränder, översvämningar, pandemin och kriget i Ukraina är några av händelserna som påverkat synen på samhällets motståndskraft.

Som inledningstalare på Miljö & Utvecklings konferens Hållbart samhällsbyggande beskrev Anders Sjelvgren hur samhällsbyggnadssektorn behöver ställa om i en tid präglad av kriser.

– Någonting som har blivit uppenbart efter de här åren är att byggsektorn och samhällsbyggnadssektorn är otroligt viktig för att vi ska ha ett samhälle som är robust. Som klarar av att hantera betydligt mer stökiga tider, säger Anders Sjelvgren.

Enligt Anders Sjelvgren har samhällsbyggnadssektorn en central roll i att skapa ett samhälle som kan stå emot större påfrestningar än tidigare.

– Vi i samhällsbyggnadssektorn har en viktig roll för att skapa ett hållbart samhälle. Ett samhälle som kan stå emot betydligt större påfrestningar än vad vi kanske såg framför oss tidigare, säger han.

Anders Sjelvgren menar också att samhällsbyggnadssektorn behöver förhålla sig till att politiken kan förändras snabbt.

– Jag tror vi får räkna med att det kommer vara mycket skakigare politiskt. Vi måste försöka se förbi det som händer just nu och tänka på vad det är vi vet om vår framtid, säger han.

Samtidigt menar Anders Sjelvgren att samhällsbyggnadssektorn behöver våga tänka längre än den aktuella politiken. Byggnader och infrastruktur står ofta i hundratals år och måste fungera oavsett politiska svängningar.

– Jag tänker att vi måste försöka ha ett perspektiv lite längre än politiken. Nu står jag här som myndighetschef som jobbar med politik. Jag säger att vi ska skita i politiken, säger han.

Klimatet kräver nya perspektiv

Klimatförändringarna var ett annat centralt tema i hans inledning. Anders Sjelvgren menar att samhällsbyggnadssektorn behöver planera för mer osäkra framtidsscenarier.

– Jag tror att vi får räkna med att det inte kommer gå lika bra som vi trott. 1,5-gradersmålet blir mer och mer otroligt, säger han.

Flera forskare menar enligt Anders Sjelvgren att världen snarare kan vara på väg mot tre graders uppvärmning. Därför behöver även byggande och stadsplanering ta höjd för sådana scenarier.

– Vi som jobbar i samhällsbyggnadssektorn kanske ska fundera på ett tregradersmål.

Samtidigt betonar han att arbetet med att minska klimatpåverkan måste fortsätta.

– Det betyder inte att vi ska abdikera från idén att minska vår klimatpåverkan.

Han lyfte också behovet av att tänka mer långsiktigt kring byggnader och infrastruktur som ska stå i många decennier.

– Hur ser vi till att det vi bygger också går att återanvända på ett enkelt sätt?

Anders Sjelvgren pratade även om att social hållbarhet är en avgörande faktor för hur robust ett samhälle blir.

– Materiella ting i all ära, men det som skapar ett samhälle som är robust är den sociala hållbarheten, säger Anders Sjelvgren.

Ett samhälle där människor känner delaktighet och gemenskap står bättre rustat när kriser uppstår, menar han.

– Hur ser vi till att alla människor känner att det här samhället är till för oss?

Från ord till handling

Avslutningsvis skickar Anders Sjelvgren en tydlig uppmaning till branschen.

Samhället står inför en period av större osäkerhet – politiskt, klimatmässigt och geopolitiskt. Därför räcker det inte längre att prata om hållbarhet.

Nu krävs konkreta förändringar.

– Jag brukar säga att nu måste vi gå från ord till handling. Vi har pratat väldigt mycket under lång tid. Men nu måste vi börja agera för jag tror inte vi har så jättemycket tid framför oss, säger Anders Sjelvgren.