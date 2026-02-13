Ny standard ska ge ordning på PFAS-mätningar: ”Vilda västern”

Omfattande lagstiftning mot användande av PFAS är på gång, men hur utsläpp och halter faktiskt ska mätas är fortfarande oklart. I dag används flera olika metoder, vilket gör resultaten svåra att jämföra. Nu arbetar den europeiska standardiseringsorganisationen CEN för att ta fram en standard som ska göra provtagningen av PFAS jämförbar – och därmed lagstiftningen möjlig att följa upp.