EU-kommissionen medger brister i transparens efter kritik från ombudsmannen

EU-kommissionen medger brister i transparensen i sitt lagstiftningsarbete men avvisar krav på mer genomgripande förändringar efter att EU-ombudsmannen Teresa Anjinho slagit fast att kommissionen brutit mot demokratiska regler. I sitt officiella svar på ombudsmannens beslut uppger kommissionen att den ska förbättra hur beslut om att snabba på lagstiftning dokumenteras och motiveras samt bli tydligare med vilket underlag som ligger till grund för nya lagförslag. Beskedet följer klagomål från åtta organisationer, däribland European Coalition for Corporate Justice, ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire À Tous och T&E, Transport & Environment.
Den 27 november 2025 konstaterade Teresa Anjinho att kommissionen gjort sig skyldig till administrativa missförhållanden i samband med lagpaketet Omnibus I. Paketet innebar ändringar i direktivet om företags hållbarhetsansvar, CSDDD, och direktivet om hållbarhetsrapportering, CSRD. Enligt beslutet kringgick kommissionen centrala processkrav i sina riktlinjer för bättre lagstiftning, EU:s klimatlag från 2021 samt bestämmelser i EU-fördragen genom att inte genomföra konsekvensbedömningar och offentliga samråd samt genom att bristfälligt motivera användningen av ett skyndsamt förfarande.
publicerad 24 februari 2026