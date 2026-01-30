8 nyheter på veckans EU-agenda

EU stödjer global deklaration mot klimatdesinformation
Europeiska unionen har ställt sig bakom en global deklaration om informationsintegritet i klimatfrågor som lanserades vid klimattoppmötet Cop30. Deklarationen, som tagits fram av UNESCO tillsammans med Brasiliens regering och FN, ska främja evidensbaserad klimatkommunikation och motverka desinformation. EU:s beslut följer efter att femton medlemsländer, däribland Sverige, Tyskland och Frankrike, redan anslutit sig på nationell nivå. Enligt en Eurobarometer från 2025 anser 84 procent av européerna att klimatförändringarna orsakas av mänsklig aktivitet, samtidigt som många upplever svårigheter att bedöma tillförlitligheten i information, särskilt i sociala medier. Som en del av arbetet har Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatåtgärder även lanserat kampanjen ClimateFactsMatter för att stärka allmänhetens motståndskraft mot klimatdesinformation.
PFAS kan kosta EU hundratals miljarder euro
PFAS-föroreningar kan orsaka samhällskostnader på upp till 440 miljarder euro i EU fram till 2050 om inga ytterligare åtgärder vidtas, enligt en ny EU-studie. Kostnaderna rör bland annat påverkan på hälsa, miljö och ekosystem samt utgifter för sanering och sjukvård. Studien visar att ett stopp för utsläpp vid källan till 2040 skulle kunna spara omkring 110 miljarder euro, medan enbart vattenrening beräknas kosta över 1 biljon euro. Miljökommissionären Jessika Roswall uppger att reglering av PFAS är en prioriterad fråga och att EU redan har förbjudit flera ämnen, medan ytterligare förbud utreds.
dSK+Z5cCL8lyE9hto5iMqxN8jJ6GoHY2AbRX1ihThn9UqJ0Rh1bg/yDmqmLnHpfDET3zp8GfF2IXRkGRebKaD9u84weFjZ0m3L6d9Li9eVZWFWA3RVsXiMDx73VUVR8UvNTo61BmkCRbQXCCBUDU4lGRq0IxMHP3PnF3n1TJneW/AlUeKiA21Pi8Q+fJgjyHovmlvvcy4hRsac45Js4eRyBLUELepDTXLwkzpsbYkkoAne4/HRexgGf0CHTxXamNFAGWww3bKM2+9rdGb0acMANcrXSQEwZoFo1yZdnBYfGPV6vkOSkuJqwZhK7VLb9rgrwEhRWUFZAVBczGi+SpHJOy3WD25jCfXU2H0EKDOFi7D0m7cjLgXeMdB2q6RuiubyCOjP4cubEyVSiy0Dyt7STF8BmOage7HNRXb1SDMwcoVOtSq0XbtCVw8Tm+e2O2ETGxhnqZJFBpfWpCtWjizGgHNcm3D3/avDIQ9YPWCbH1cZ+g0RuSXvWvLHFRplBbx4FNidRi7LBFTNwUgmqdskMl392oTIfH79HyOaJqWpeQuRxQL4z4MB9NhgMSzxMZnp2LwgRnKLudCJ1j7Ssio1ua3wf+7JXL9VGT94Hv5vM3Pf3d0JqYWpNEypu85uj9i7EjjxJnbbR4Ch174xtZqVSOGZWHAd/h+zR9XZNX1Nh0EbyiRIcR3XL0D1yKur/SuBO4PG0aO6fYa1OJEiZ5RLJUt7VpTrkDLOCEUaB+OnoFb+UQy0156DcOhJ6JCYJPtBCAtyGUmX4BSjVJ7A6hrhuhqFvam9ex7erjUPNOF72a3copQhq9gNHLE6pDZTgnlPuZJ38CnyVAf+fZFSbXEeLBgk1Yn8LYAROK/GNtS+CzW63/p9uWCgJFBie+qLM+JvQYo9BlJfCFUMzyaMngqF2GuovyHOqJNLh+AEihUzVVk8wsn4EqNQcdSR04Rk/wNJI8AXsBsVjeEn6huXq5Aj/BbfddgsIhFXmFQ8WWtK/0TR9uHFAdA2A8YQft4+s+l+WCFxNR0oI3HZ3RekdseU27oyg6S4nQPyT0g6QZQGyz2ViTSJbux27B8ty737JjaNYpRw6i9wfUUgCnktHFwnXa0+D3IKbS1l8DrwZBQSmQNJ/K6jb/bLwv+b71PHfmkj+NTPOuRhTTtXslZ+MYJDfYaIC8V4W4ecueq4aeofua/EGUyoTfnBIcrRRKMoVzpiJHbcgFhFR3+SZFnYJAewitAQ5RpB2vjmWw4xCjhKo8OFYCY5nVzJq9Hv7xnnBjtvn2NQ2g7JePHCBNOHu4oCxFPZD2TbqsR/DNHbpo9QJbNYU+tdjfCXnCGtLQ3++M+AHxJ4uPZ13zpEk6BpRKB3cxHiGKwOhHVmOO6iyWqI9hGG7K8AhPEzzk33bITG193ccIWkBVAW1byUH4RVcWttUtjB0Jns9kALeaDHkBQrctvhg/ncNUca3enetgVFJDpmvhMLXU7sWUOFgx7MqvHZ/zcQrxX9BRuY2pZDr2LOocg7Y8FX5Bnk8Zbe3R5wRpFBLJIUHg+ZQrrFa74ZtzEEtrpFH5jdn2KeumAqhnvzdZrQYIN05pnplwgphVgLtr55g4CXoZCXjBHnYHHW20GOKCkuIVwhcClnLJrtIZO+AXazfj4++WhcHDuDQJTCuHu7uOqIfXiymgW77Y9x9A0zR08WWl1JNCOXyaW/GFWMlXdiV1zklJLgGV21StLN5JiV9yMfPZq3fnQmVlBTzQJVX+kIlhaQZXngsZSG7FwAEw98l8KbHW99e55I/9JdwgLqnF4Pcy1xl1e1melT9+0oe2QIQYANi1yyP5ZATyOPCCOOFEvHQ+zARmixG5w4SglykE0/ACVwq9taQvezQUVCXIaJBf/NtdsF+FOCk/fcf0dXQH2pMwaPIz9Jx9LuyNozOv75YXptxjVAe1GUqQcL8XZW7Hvb4BIvfBIdgETBniCB4UdrDDWoM/ggYO6QHceHAJMplUqYN2WHwSyxOCiUTuyzoaO2gyt36EKE/vfm/GbMvDXxIsPqAgrTSdnQJflf9UwfSPzyW/kmWVEaNCMKRzSwTwTEe4aWCIHKhCcUlH1Z/AxzYPGMNZ/O7WCv288oLXbKYpTKgAbzY6lMywI7pv9Cbvn5P1dt09Yue8WJCSpVvC2aO7FCNwlVH66HRpGsZCBZd/Pa7KIxocdzydvl0d0s4Tg9W82cHvUtHCIx3Le+Aemn9sk0assRAHnwrZDEz7myVMDUiBs8rt2i+qWdSNa7JLePc1nYU7a0BfDVoei5L4L5syHqOYyP87ySjWQL9QIqSg1wPJhQ90Jdkl0/calicKzaTvxHl3WiSER0ndO40K5diGl3wqL0m4kDMnE8KdWgf4iaDlHZVdRN4hycYh18aSHEgm82b1f8ga3Dta9Gu2E/rNa8PBCu+8ldyyJ12mUI9n7awlrnZnn2U9G8H4M6s36C7L7oiaMFMaiv3c3oK7uwBjVOp6LENtgbZD7vGcSJ/aPIJGhvk9odXKRCWzV1FlyulNldSX4t0UoqpRnW/m0WtRPbfo3/ezVpQHqjbhUW00ffyw1sHkV0lGz+cQcPuafTD8KHJzqJ35T/Nf5CTeuu0KjesEKaq4qudbAh5+ITsTJAM23lcQVcfWWmJ2ZGbougDd+lQ09otCO6cFkF6Yyg8B3Rbz1jBfGoZeRzBA3+y4LWctfbaKYH3/qPDhY4+52uaS8TJenJYt8LrigGcDfeLkQcbgsG52fuQTOHJQloziu8Wo0LAbt5Kw778UIGVw4CQTzS1kOuueasXz1tM5d2h+qdCneUnWNJ15LHFA+V/KUfCINUa9Oguj44kHvXjlblClSHySJ4k19oAE973yvIZMdLj6Hw9/xa0De/+zmLUP3dccUEg9ebtBHuxu2Hn7NZ3urnwWSIvHVuhYSUJU8SnHv1f+Kxuyhkb11RdO+EEuW8WhJ1K454IxZR1gzHvmUU8mGfKQFE4LArcubZIL76mrbvIEKwuwUW3U6Aek1UgkXOatfHaelK2nL4D21TgKW0nPYUoY2mi/43JvYwzsjCUMdCwaNU40vguXD8LkjKj3QwWnjaXq2EwGIDai2jkSm6/+n42qlJhtBrleZI1FD30Vowmxp596ZNQa7jYZnNp+rBt2cNJvrX1MWS/bOTPK5JIc21Qn+UEDcqZlC11YuXW94GkQ0bR5II77hLr9/+2l8q0Oi7OHeu+lVC+b/QgL+k5s+RQfNvtKJWHqE/jbefz5fLgN/NdHx1fAqV/GBNGODntK6Hge/Rw/Cmy5sMdrAnIH02xvCiw5BykF3RADMfPpgGI3qK8MmaP7iBCmV8vlrw9eRM17S1er/3XT6DKOgjKHyZBupx03LKEZUGlgEuRFl0xRHsAOyVpCRgeafBAOxx5Pl0jWPsBdKIFGu77CY/39vWIXn2vPgp6dmjUm7YhX1Q8cnM2J/bB0V6vOrLzxIwNoTdvNsP7vd+dW8tm3Mrqbc0MSiDkkt+rMjWbiR4q3zv8xzTwxYxv5QmcWj7/a/kmKzVJa6Xaze59RtGr3TeH4JYZdITTm9UAvGYDWWo2oZBpkVUS2vGJm/eSSgd6sNCtgHPkNOVevOu78qJDhlV3UQKUJBHEN/6mKGn+o+v8RGbOt3CVdWxnrggR9LvKmB6k14MMqy/Bk1frLPhYuktNuk1GmZV+1btu2A9hRjtPtfMHCeUt/547+fXSL848FFmXJHeKLuFek94gIgHLWE4Iy+ZzGgWMOiJlEXjV/NH4GAl2vwWwigtUxvWVrebwbjJQ12L6R/Fi2/LZkOUeavVQGaxt6y/U/4ldfbNVzFBobHiV9V3nQ9ZENBW8E9sdRcuFu7DpjR6etOv2fjHvw9N2YSROjzmv34+ey1O7kpTz/nA/VbL3GUoTmMqdHQLdtmhzWediMGvGK9c7EadgHjh7LE6xAohiAAzyQwH65h8gtBGBRJ0mIAVH3bSdFiFt1ZY1jTF2m3BD1k7ByJViuy9Ey48+OHX9dohMKSqqfBR/czSYCFWHQlxTOai6ChdR0nvMZVdRuWuUMZFIDnbz/mTR2YtSGPi6/ve+MLkzP9ahTsrtwzvWZnzWmwmPgaUymNGZishAVymmWFNmP1NAQen73R6jh5R4sV4vb1H9AL//LyuIzUyvYhrjkoJ9qKYW5nT0D7j0hYn3tYP57aW3JgOAUgTJpkXS2IWYRKgRyypbw2O/XCTa75RjPeaIAPbtH0BdbeHHLOgtx7Cf8X6b1ZBO20DFKITK6Dev85VG6R86YvfUfvefpuAxxphQBiIkoiVuirYly53N8EaOyYtzOYJ6s0gN1EjvbN6h1fRF6AaBWhkHR1NcvqZEXRQlABsgipcGpGx3JaoRPBxBdC1Eon9S+y6S8j43WadDuRwXaKPVEBqeYq/IH5/Q3hzj0+6n/obEadYVtwz3DxUG3uXW9t/CzPyW/VWlBuBshrbr8pbZ4mqdopvWolt2Aionm11cKnoMouNp597S/65+aumduYLfEJl0bHYP4RpPV4kUvQnrBGwXsLL+PW38PjrHvsVNdrurSq40NF2vccUjGzoUjr+qmU0Z78U+UBNW/zbgK/RMJS98hIYP80Xxz03D9V7/4InSZnvXTxGD35oecvjMi0A1qehqoBO+I+I4LARxf0CtsBeae1Vwl0goLvyyIoCrweBBuPdE5q7jvg8lur89x8qBAxrmXzAjQ87FtNPVaVSLOTDpqBqTnHhZr6T3o2yIqsAFJXLwULlkz5NTXkYq2ELTqVOjqUdo9fVq9Qk8ChWAjusiCDuLRAYrOueUSVXxdTrVEL4CT/MmXMx0tWESYSBE9AajR8DgNFkMVXNzJ3zpX6PyrGur/HQs5iE/2xMEndjDAbIvdMIKOevM+G0Dou/NFiO+vGAFLCG2KUsGKu7DcJzAmYdkrA9u1CnfrrTMcGKpFUDBWiM2TgdNM2a+Us+R9/YQAf3AvKHVXZXVhjHaFM48lIRBAtdOs5EN86z1WjVeaOQLTpK5t6NOiM+BptM0h0BopMR3hbR2/tfBBtm8NIC5yddf5CHQKrx1DUrO/lB1aVKQLyAlGR+BGjtPlxIpfCVRR71jgbXfCUaAx6zLfTqhmfL4HRSa9OCgN7NSeKtMSnd5wyJeqAjSeCBeb+5VWrAWaJLQWNkdouV5Z9T6Hv3hs3t+x1EMbO01RN7dD22jUHLl6erTZW6epz4UridCWZTzbP84EKTpjebci8hHGG7Fb9ZxtGlFOh5y0UYrUsSGxOyp6JXoGSQSbzS1hG8jkZck/FaJ5CybomjJuUwFn4YNfuH6zHU8nKd2tix9gpOcdgMacfTJ24ywk+oWW36j/AqPEKCGLra8LBq02Wq7KX2p28GRMT7/29jAhycTGHRwei5ElRPaA6dwm3NCfmqdBy66uD/ArXAUOLCURrGVTqWRONBLNwecIZpJK6zSdYwMVFBJijtzIdRJmIN0Jt9iDyXaHmOms3g32Kiq6CbtXoKBsd0aypVpiySSBrcC5/GSA+Mdhoa2Qkk6ntVSL2GWkcTG2/3fwUluJte+wJrJSUaoFFCykS7UzX95xDDAMKaC64i8dZFxN6EV4wq5l/OR3ovpc0TzBV7tpxUJocnn+3Wkmf81ZEQI+yLo7wiWSWnWVug+Pp10k1reGz3CXMGKtV2Muw84wPCNQlW6ISKWAH2FPo8mAiY6KCkRaZXiqvroWeAJzUzpjTFZRyGE4EzazBx0t+lwSZoWbJqMGR3qDNGK7Fmdbk/cP22wca1PybBqazijtBWznaJy+tOdzMzm7QGJFC1Mi0LNCCjnVCpowQ5wKu1CxF324zP504IH5ygZ0lAiwZEXzz+6aFGCGgMI/Dl8Qc/MwH67znua32UFQszDvSgDVnWCktTB13aK41+aA3QvDrvUKAtKXr4R86BEWjVLqV2dr6vuIToLEaIYZO66//PdM4BIFNWDh6ATdVPbqe/CEHF7jxIJyJdRKJT4+IYXOpJq1ba2Qy9CerbAfk/+T75KyO6OtJ5U6KGgM1vfmEgQjrCCmmUHah+XWe/KwSWcXZWt3ROQSGFkV+DhUs1HmAldnmWnAO+PVPFf3sSTR0WgYLo92AhFVs85an4KIhgTkx8ks/b/phhnqQnaK50orWdBKBDFBIi2wPrG3gMtyMJl/UolB5afeqOzja6/XejbdA9R9F/3Lb2BbSegqOF5oo1WuiKq1PWq/dBsCBNx/OTlyiSWKZz566s8LoaNf71F+0ERM2fdoY/dHy91B6ehnyQda6XcFp4puUPw7do3k86y6Om/mQo+Lp9gtEgBJc5MQHoVCqKzQ4wutv3A6euePO7KsobSj0pPcMVCtu7pnKU+/EZS7sMqDiFJupIl4HyjDAEm1Ci7slz4998XkexUX0+s9kWuUU+13aVkZUv+VP6J83uVqDCa4BADJNQkEzTWcrcH3eYu1o8VBMdDYUn/CqQm9ogi+hvEFEaf9suIXcWTv3gQCr8ST65Lq1BaX0mUNQ1tRdRBZbyR4uJgcx/5QP3a30ikxWB0gqIkAIhtWnNGIRRGvXWJgS88sazygq56wublDzGW1KL9zTUn+TX/yueX19zvL6UvfzBe8NMOilEphWQsNrLBiRF3NkblQUFAOZUDQYOylWyrmmcGLQi7nqMQ+GifjIiNlmX1WP4ypX8lVvON8k8vGzaRJNHxUFpje+/3SFuSnHsD1Ze13qCS9noWMymFmlJDeKRmJuyRNancGiVfH07zxDdLz5gtvajV+U6o3LCob3wKIXsiMNGR88sibCW6XrHiHwxLNVjyL1e598KpkmArL3ST07bQiemuKGKvZn4SA8U0QYpuPwYi8QMUgDsdDoKOwMKBB0EHzRGCAZEfya6XtOyPUyczfcd2+1JMpzQaEFQFnLPkC9Z9ybjkt2U76ZEz9sTiWyZ1vzX2GJUoygOyGES1Y+YMl4pspk5tnGMXtLKpZ9iYZRxXbClY/ol+tuHB8VeFfwkPax8/MqXF7jDdxeVnJKtm/ikFduXr7A7bToc5u1DP7kqwnHIdVRO2yn6rHVQgeMs182KenZJtv+4luqjS4MXaN2t62JW2U6leGBBMPDPjRyjZsa+ayt4N3OaMVxqLNoeV0ZDOwEFYwMSHJr8xfTxTvkDD2inkLvkbdNqyIf36QKvfIAMVl8HpqPwmqMveURHMIFLbgdzoW6iROHLrLj8QDG8fZrhEEsrqC2OK0NUMvGfnm1RYmzgvTBztSr70pOwAX0UATaTKfsV8w9e0mWSZhLLRDStpi0M/1EYM23hGF6PREq43CjLf3BTQ6Bc+gbonSbLOhJN2UPei2qxJyUEfevnroVS4eS0Ev8KOPUrQuapGCO26/sB/v4E8jJqnxBLa1cxeYG9KvHMC8YVa8AcJBTKQksUtylZgmQTF3uUKthVwyV4s0Or2s5dx01MpOqRNYWlzKuGaw00+qirQx9px2eG7iZ3G1l5msyn8wKnrNEAc9lZdaE4MkiShPpaO/N7BmZdm1F46xT/4WhLMmKhZvzMttifhR6F5EhQvo+nY3rjce+X6xc6TboWtGAi78OpIN8avh2QP2BQxck5+qzxPhnAagNB0ueUtU1K1D5IYgsnn6E612rPS0DoFpP0rOyD7llx5E318P0VTTzQuElBAzRWf0AeOVPCC/pSz2yx0eWVG0ZxxeDSC9WY2WK3gF7cXADwf6jE9YfPBjD4Yg26OYQHqnD5dsYw8IdvuRZliMqLeuLIYpNJi6cOeviwtmeAjET7Lc7Cl5uLhhCM4sK/eDx4M7OEC6UGAvmIZBaYE4oSWsjLoLQSB9zrqO4BTM3y085ctspzE+KehVPyclb7xiwxq5LiQzZpClNIm9MGhIZEAZq9si8ixxx1fLg3ZX6mM7UrEUmp+ily+cFaM2Nj5o03xcO/Av3WZMXhMTkaWpM6+2RtXI8MEYrtxKmnsj/dXyfevucDUpfxz/bYZc/jCHczC/suQZq4M=
publicerad 30 januari 2026