8 nyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
• EU stödjer global deklaration mot klimatdesinformation
• PFAS kan kosta EU hundratals miljarder euro
• EU:s utsläpp kraftigt ned sedan 2013
• Uppdaterat IT-verktyg ska mäta flygets fulla klimatpåverkan
• Rapport varnar för långsam tillämpning av EU:s föroreningslagar
• EU satsar 650 miljoner euro på gränsöverskridande energiprojekt
• Juridiskt utlåtande fäller EU-kommissionens bekämpningsmedelsförslag
• Efrag rekryterar experter till ny grupp för hållbarhetsrapportering

8 nyheter på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock/ EU-kommissionen

EU stödjer global deklaration mot klimatdesinformation

Europeiska unionen har ställt sig bakom en global deklaration om informationsintegritet i klimatfrågor som lanserades vid klimattoppmötet Cop30. Deklarationen, som tagits fram av UNESCO tillsammans med Brasiliens regering och FN, ska främja evidensbaserad klimatkommunikation och motverka desinformation. EU:s beslut följer efter att femton medlemsländer, däribland Sverige, Tyskland och Frankrike, redan anslutit sig på nationell nivå. Enligt en Eurobarometer från 2025 anser 84 procent av européerna att klimatförändringarna orsakas av mänsklig aktivitet, samtidigt som många upplever svårigheter att bedöma tillförlitligheten i information, särskilt i sociala medier. Som en del av arbetet har Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatåtgärder även lanserat kampanjen ClimateFactsMatter för att stärka allmänhetens motståndskraft mot klimatdesinformation.

PFAS kan kosta EU hundratals miljarder euro

PFAS-föroreningar kan orsaka samhällskostnader på upp till 440 miljarder euro i EU fram till 2050 om inga ytterligare åtgärder vidtas, enligt en ny EU-studie. Kostnaderna rör bland annat påverkan på hälsa, miljö och ekosystem samt utgifter för sanering och sjukvård. Studien visar att ett stopp för utsläpp vid källan till 2040 skulle kunna spara omkring 110 miljarder euro, medan enbart vattenrening beräknas kosta över 1 biljon euro. Miljökommissionären Jessika Roswall uppger att reglering av PFAS är en prioriterad fråga och att EU redan har förbjudit flera ämnen, medan ytterligare förbud utreds.

EU Juridik & Politik
publicerad 30 januari 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

