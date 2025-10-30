Hur ställer vi om så att återbruk blir norm? En ny policy brief från Svenska miljöinstitutet IVL har samlat tolv punkter som riktar sig till politiker och företag. Rapporten rör bland annat infrastruktur och politiska riktlinjer – som att attraktiva platser bör reserveras för återbruk och att politiker bör driva på för EU-regler mot överproduktion.
Lista: här är framgångsrecepten för återbruk
Återbruk
Myndigheter bör driva på för ambitiös EU-lagstiftning, begagnat göras till standard i handeln och marknaden bör stimuleras för reparationer. Det krävs för att återanvändning ska bli norm, enligt en ny rapport från IVL. Men vad kan företag göra själva idag?
– Det finns flera framgångsfaktorer, säger Liv Fjellander på IVL.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
För den som arbetar med hållbarhet och vill gå före när det gäller återbruk finns det flera konkreta steg att ta, menar Liv Fjellander, projektledare för rapporten på IVL. EU-lagstiftning med krav på ekodesign sätter dessutom blåslampa på företagen. Idag gäller kraven inte samtliga konsumtionsgrupper, men för den som ligger i framkant finns konkurrensmässiga fördelar att skapa sig, enligt IVL. Produkter ska gå att reparera, det ska finnas reservdelar och de ska vara gjorda för att hålla länge.