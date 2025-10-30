Lista: här är framgångsrecepten för återbruk

För den som arbetar med hållbarhet och vill gå före när det gäller återbruk finns det flera konkreta steg att ta, menar Liv Fjellander, projektledare för rapporten på IVL. EU-lagstiftning med krav på ekodesign sätter dessutom blåslampa på företagen. Idag gäller kraven inte samtliga konsumtionsgrupper, men för den som ligger i framkant finns konkurrensmässiga fördelar att skapa sig, enligt IVL. Produkter ska gå att reparera, det ska finnas reservdelar och de ska vara gjorda för att hålla länge.