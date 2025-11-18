Rankningen är gjord med en enkät till samtliga riksdagspartier, med 20 frågor som rör partiernas ambitioner och syn på cirkulär ekonomi. Frågorna rör bland annat kompetensutveckling, skatt på jungfruliga material och vad de anser viktigast i kommande EU-lagstiftning. Svaren har poängsatts.
Cirkulär rankning: De är bäst i riksdagen
Cirkulär ekonomi Cradlenet, Medveten Konsumtion och Avfall Sveriges har kartlagt de svenska riksdagspartiernas ambitioner kring cirkulär ekonomi. Två partier delar på förstaplatsen medan ett regeringsparti hamnar i botten.
Foto: Adobe Stock
Fakta
Rankningen i enkäten
C, MP: 19
V: 17
S: 15
L: 13
M: 12
KD: 8
Elin Bergman på Cradlenet säger att det sammantaget finns en större kunskap om cirkulär ekonomi.
