Cirkulär rankning: De är bäst i riksdagen

Cirkulär ekonomi Cradlenet, Medveten Konsumtion och Avfall Sveriges har kartlagt de svenska riksdagspartiernas ambitioner kring cirkulär ekonomi. Två partier delar på förstaplatsen medan ett regeringsparti hamnar i botten.

Foto: Adobe Stock

Rankningen är gjord med en enkät till samtliga riksdagspartier, med 20 frågor som rör partiernas ambitioner och syn på cirkulär ekonomi. Frågorna rör bland annat kompetensutveckling, skatt på jungfruliga material och vad de anser viktigast i kommande EU-lagstiftning. Svaren har poängsatts.

Fakta

Rankningen i enkäten

C, MP: 19

V: 17

S: 15

L: 13

M: 12

KD: 8

Elin Bergman på Cradlenet säger att det sammantaget finns en större kunskap om cirkulär ekonomi.

Avfall och återvinning Cirkulär ekonomi EU
publicerad 18 november 2025
av Ebba Kulneff

