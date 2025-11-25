Jättesumman: Så mycket förlorar Sverige årligen på grund av linjär ekonomi

Ekonomi Sverige förlorar årligen enorma summor på att resurser inte tas tillvara – men hur stort är problemet egentligen? En ny rapport introducerar ett unikt mått på det ekonomiska slöseriet och pekar ut var pengarna försvinner.

Jättesumman: Så mycket förlorar Sverige årligen på grund av linjär ekonomi
Foto: Adobe stock.

Sverige förlorar varje år omkring 600 miljarder kronor till följd av den linjära ”slit-och-släng”-ekonomin. Det visar en ny rapport från Rise Research Institutes of Sweden och den nederländska organisationen Circle Economy. Studien, som fått namnet ”Circularity Gap Report (CGR) Värdegapet: Sverige”, har tagits fram med stöd från innovationsprogrammet RE:Source och introducerar begreppet ”värdegap” – ett nytt mått på det ekonomiska värde som går förlorat när resurser, produkter och system inte utnyttjas till fullo.

Rapporten visar att Sveriges värdegap uppgår till 19 procent. Det betyder att nästan en femtedel av det potentiella ekonomiska värde som skulle kunna skapas i en cirkulär ekonomi förloras varje år på grund av ineffektiva och linjära metoder. De 600 miljarder kronorna motsvarar cirka 57 procent av den svenska statsbudgeten.

Cirkulär ekonomi
publicerad 25 november 2025
av Ellen Sundström

