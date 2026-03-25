Ny EU-strategi ska stärka skyddet mot skogsbränder

– Skogsbränder är inte ett nytt ämne, men det som är nytt med dagens meddelande är att det har ett angreppssätt som fokuserar på hela kedjan, sa hon.

Bakgrunden till den nya strategin är att bränder inte längre är ett problem enbart för södra Europa. Klimatförändringarna har gjort att även nordligare länder, som Sverige, i allt högre grad drabbas. Samtidigt orsakas majoriteten av bränderna av människor, vilket gör förebyggande åtgärder avgörande.

Fokus på förebyggande och samarbete

Den nya strategin omfattar hela kedjan, från förebyggande arbete och beredskap till insatser och återuppbyggnad. EU vill stärka samarbetet mellan medlemsländerna, eftersom bränder ofta sprider sig över gränser och kräver gemensamma insatser.

En viktig del är att använda teknik mer effektivt. Satellitsystem och AI ska bidra till att upptäcka bränder tidigare och förutse hur de utvecklas. Det ska göra det möjligt att agera snabbare och minska skadorna.

Samtidigt planerar EU att stärka sin operativa kapacitet, bland annat genom fler brandbekämpningsflyg och bättre placering av resurser i områden med hög risk.

Lokala insatser spelar en nyckelroll

Strategin lyfter också fram vikten av lokala aktörer. Bönder, skogsägare och kommuner har en central roll i att minska riskerna, exempelvis genom bättre markförvaltning och förebyggande åtgärder.

Information och utbildning till allmänheten lyfts också som en viktig del, eftersom många bränder orsakas av mänskliga misstag.