För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs mer än nya mål och styrmedel. Det handlar om att förändra de underliggande strukturerna – och sättet vi tänker, menar Karen O’Brien, professor i human geografi vid Universitetet i Oslo.
Nobelpristagaren: ”Hållbarhetschefer måste tänka i system”
STYRNING
Verklig förändring börjar inte i policydokument – utan i hur vi förstår våra relationer till naturen och till varandra. Det menar Nobelpristagaren Karen O’Brien.
– Vi är en del av de system vi försöker förändra, säger hon till Miljö & Utveckling.
Karen O’Brien. Foto: Elliot Klint.
Någonting är fel
Karen O’Brien delade Nobels fredspris 2007 med IPCC och Al Gore för arbetet med klimatfrågan. I dag är hon en av världens mest inflytelserika röster kring de mänskliga och sociala dimensionerna av miljöförändringar.
