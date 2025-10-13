Världsekonomin står inför en ny riskdimension. Enligt PwC är 55 procent av världens BNP direkt beroende av naturen. Samtidigt accelererar förlusten av biologisk mångfald. Nu lanseras Iso 17298, den första internationella standarden som hjälper företag att integrera biologisk mångfald i styrningen – på samma sätt som klimat och ekonomi.
Guide: Så mäter du biologisk mångfald med nya Iso 17298
BIODIVERSITET
Hur mäter man egentligen företagets påverkan på naturen? Nu kommer svaret i form av Iso 17298, världens första globala standard för biologisk mångfald.
– Vi ville skapa en metod som alla typer av organisationer kan använda, säger Caroline Lhuillery, som lett det internationella arbetet bakom standarden.
Caroline Lhuillery. Foto: Pressbild/Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Världen behövde ett gemensamt verktyg för att driva verklig förändring fram till 2030. Det är vad Iso 17298 erbjuder – en metod som alla typer av organisationer kan tillämpa, säger Caroline Lhuillery, projektledare på Afnor och ordförande för den internationella kommittén Iso/TC 331, som utvecklat standarden.
VbB1AGdE1Jbcmq+g0f4ZNnsIlcftpwVJ/3EYtwnQ6DGapHUFo/cRVxZ4VBfpgo0yEMcoPPuCSzYqvY2GcQe96h0XH4YeSC9xumbAiJWOTkWlhIbV5H0aLHU/dMLhtlzA8rrI7GfuRDhOD9raI+A8vSIsNJl/PPhI6SdpyjTItGrDnKiRH9vd3IBzRMkaOHyVkHwr6dgFkuPjtqPbVxkRhj9tF5j6CQgsxhETl0rlmJfZClt5URJy1gVv7YzQrHq/39rjwC+43z2Ke3w5GfSJGuhOE4AyaRhB0LgJpeGTx1pH3MPbI4kbKhlSToa6j0DR0RGimWi+RIW/5fUUFyRvEwPdh74jNoR6xF0KZbqhlL1i5RA6rR1bqa09X7wbVX4TnZL/GJmdsS+jDND+SMWW/fqMSXJst0j/mX0BDLB97ZWy+TOwSO0rESTIxGDvOmFxVhO8yM/91qW0yfUMOvlo/8kOxvV9gChUVDNvOtgNFpUDyfSkX6jN7pHZvzyXyp3Mo/z+jKc5+3E7uYaXK/bcPl1/mYrwhajXdoI8qZfbbrvuRIghZKz/Vz+skWQffHdOpef8EvYmySBnzxRNjKNzebNzKhXOYGSKeYjEqmxUHroNNTRLRRvAR9aLontyLidws5tVjH9T944QI5brzB2vAGFAlz0sz1A2AoRbTvCWvJn1lr2GOgyTr5TK9sRzHdwG/EZNcSHW0cFouQkhiqxUNg2blP/jLEBuTbwnfVbuhE8jFQTm9FQp1q9Gow1d8yKXDBwlMR9wycIo60+KOzWGYxDb9PcqiSbxSLQ3pwcqraWzt0nmn8ZDfSrMKmLlbk5+NR5uJSDKjed5klEoIBQWdZ99auGrqp2N7xUCr2DeRtTO3HEz/tMB/u8nXJVQZgrTRljv2UxxaSAT7hUWcKUkHPQil6Bo1b05x7c8pPfhRXxtC07XiB3r34E/HhCItj0ZHNS164O+Tv2IfWvHOft+hw3aPl9lR22BR/NYgWQhUhuzpYv2isDz5jgBZUkKWjNt/E9CqySJOQisIqfrPHzF8AKlbJvCheJJKZkxVCeZEmbID8pO9P8U2GXCEkyshhFYpn6dwT3hlLWlfaCptnfsy87m9JNSxKjlwQRE2RhthhVeA+1YBXV4MLlfnQHec2xXpWVR5A1fB0eUkihcqdRK2oFo9cDZ3jp2zi2CxqOpK/0Nq9Wns037T24zwOTjR+7e4JAyJdxWcA9wkCgYZ9fm1EIbyJWNb6kGo/OAQ15jVAgGvOQ+1PxT3cr8HjBHXgj2etB1gKJdMMgB+wOZUUFoLYDlnmg2QOc1fjtD6wBaesioYIK00C2YTwbd3sM2jy8djR4iAPYQA1lb7eEDIyGsPWqi0/u1C+NR1TlmfLh2VN0sXRca8wsVpsEsjBJbjgtUdho8dlNC8JcvNh8M63QFkP/aUKybV+23QAkCBvAKY3fgNPL4QAYEl7MDkSQ/obu9Iomoy5OkbZducnaHUKuoWvmA1mumSAckoE2acwbnPR5L92u0JeIUI0LoPYtNpzdJBKgWoy6zdWNPkW5SB/cGeEM0UxBQCYK6Us6WMx7xky9aEetGayFZCL3Ffjx9XkrjzihyFXz0I0/nrXDynxOrTOIJB/dq2zX7nbq68JLV7+WhCK/ywllADG66l1AjhPwk5Cer/duhppevOtH4tryBorFHNTg4iA18Q/vVoKys9wjyrfqYDQULVI3Td9J8oye3lyQ3FPotckUaDUwpWRfh34u4FBtbAvYln5txT9LHnQneqzhI6RbwxVtofzYQF3V8c9rq8EBZ7acaz+GCq7leLoRqyzWhT3eENfWek4diNPYSaz/Z9Hx1I3PlP2vf/K5fykKpoK5nWDJqEgZ/l7hzbPVRmlGUUKFP9PT6Bz6D1ymoaXwQWRSFizZHwR+GrswiNqm9bnw1iOomvEIeQ2jIjGKudx4YCC8vdGdKTsCH++r5lz+FKKIESS0+8PBHuGojUdutgxtZIQuQqVbGu3rtC6uSxlZkxtUU1hCTUTjBX4BxWQn+7KCswnKn0fQSEQqqvEaOWj+ZBqNC1zQPrkCCCQ8VT6apl8QDQskdVXhfUO1uXS7I6fLek3lkMTPgS3C816b04zSCGHqtzRhlsdFMY3lUIvXzbsKSConvVGYQncwWPyXjhpqUahmeJf5+/W36Co7YgJ/EuAi/sP4nS8nnkP1ZovOy6SRfmqt5sI4gZeefgzF8qiFzh5flVq3cHNrF8nR5GwcNfAqC7iQXPNa58498ToRy/VA4XydAjq8kyFgRCVL08rre1WTeOqO1uUGcWBvbwKcmf1rR3ZUdM4FdB3pe7WdFYrevUtbNPnIrFAzpZuWSshwDc9G9W6VQBHd/+oVCiGF4mmuWXLwcYFUcZlmxeDFj2tIydahu30Y2xHVnCDuRIop74n+1tTRKdBPIJekUY7DxYWd+za3DlVi7l8ocfZoJvIYW7oID7gn9ehOgxsZIQ9xcjwnTJqWUowkAtpuXzB1oRGI+WJJ5Jh3I8+uQtBFHH0r9jq5mOhVeVAT4fXj0KAMq6t4QLSkGyChKlTFCDviFngOb2fcKsPjy7T8mWXbZ8GYU8qmy5kHnM3ohpBS1SMR93cV8p2qlkFpM3a/Cg+JXjasHv0GoccuwJhfgxRP/8XN2w+OkvvIoWdDohYKnjO17CRB0buTh7l8Jy9C5HZDBiopLlrSYLRHghEHN0Uro40ik59M0WmmcTm4+epia1rmjD9N3ZSbr7AK5Uc0mJlEF3ZD0+iHHSW0QNgn4Sy9j+j8J9ksicTTAOqbTN2V8nsyRoWOPBIlHxGCUAfN0lvpKkHyOTmP4Vm6ywEuKqA4prrGhbuf9giG6exOQ/UmuOBbiYVhr+6tJ2UTK6+egAZW+NqyLzOxDyzpM0BtDhRd0A2xya7Ko2ZmFkUuV5o6nvyzvWSxbhHJRt2lrgJN3u2dgXyIGp9ElqGDiQJmN5YCFQHG+IAktFkloYH4GihZVRCY/FkwJ9N8B3xSx9POG5yfeOeXMGfhPmjXI7mlpvc/2oGaAH9rFzJX2anKBl80mxnbzpyM3AOui7daBFz1Cz1ru2qIhAqCo9e/H9F8/r9nE3lsTHWayPPdzPD8T/9Q2p1X3/muHaM+CKFJVZEwmB8l7NC5xEb2IAax1+a5oES6KK/AF5B9C0IrZwWMuOHDRPyoRcNAHG5RmXG+kZWbAW8Y04X9iNYywhNfxkJ9GCaYxMd4W4sfkVJY2UjlAY1cy+gZ6Og/i13nKYL4PYLfP1gT42R08q/O/2/7RBubxiEScvAbXfQqX7rNvyRvMbiNqyobWEm3suvRu3TNuo3JVNGy+PDoWP7i18Scss2owffr5E3fyhOlGwPKguZbOQIotNllX2VUrc/1boxWQ/VbgST8Xc+ot3eNeyHU9PhT/pez6YhOm59Gs3ReRR0BcEth8VM/O/nOYk2EMjjORq7JKByl/UjLWJ6T6QNZroAO2jkU7TRqBK9RJ9304qXhLtbsRotVzTH87/cD0ljM+nMHs4/hi2ZZgCeUIsIMFvarOl5BAP/Kfr41xWjAYesWU6Km6tfHE1RIxj+QoGf1LRxyyP01tyBj5087ZY35TZUspya82ASioxLyrYaej+VTHnKH3wUtUWkZIpeTRKZi1KGO+8u3fq+a+wmAW5LufwbeAjFiNmAKJHZELTPHR4q1xvV6nYLLJNpwj0sTOPiUMSia/3425SEkE+amUKGWa2ZQyA3vdAxdjzdY2E0sPTWvtNE8t5gq21ctWPi65ERBhgkXERYTkyvY4iSbQktOA5WR8V7Fime4/q/hFaKaDhZvLnJ3+7svoTtmKyVBcs3E4Sd0TN74PBBUzVSEJVPN2bMxpGTknBz7a19Q5MFjLdIso64pYE5rv01vSRr1wI2DSzvMQ1s1sjj5V6rlym6WmYSqZ5uSIFiuehPHDhr2W9uajCZ2TbjbFwrO5iszkRiNOnNIRPiz+LRGkZHbqLg2opyp40wXtBjP+PRGfOCKML31qVNBfvxPocXaMHnDBMsSJXeaJIvplP7l8Zjj2TYftagQd9QdTUayRsgx9tNLJno06JDmLoV9e1xm3VL4wR1nJUI84BmYyS6xcR7LK5rZOZGC/0Uno/EvdjNZH1zZNpWBewQ+hz58waVxTTaRxT8NdutXgIv7KkUQg8HuKH3KULSvwiQN/iKHsz75znmbLTFGDzDARF4Y1Wj0K5OQ48ayllBC1pSFBa2gmyCrsddIf0+82dfHsE2m3PxvW3kK7lm8zPPJhGEybDJe/izlW6T1WLVLBaAJuuLauL6A5kHD8OwOamuXaKktc/dQ6Jb6w6GGOlY7n57u5f61htsNVXPrEGhFwWFGqenkuc3k0vyXVHxPHxrLKHEQfNCr4fhHOcKwiUSIZDiBQ+3AFKFMMp3NGcWVt2q40Yq4eyXkT6e9b09Rv/H9+Wl4xFeNkTGU5LSoSf+gde6QkMW56iVR9Uw+RWoBD7OT7S5DcNnpcvQg2X0uxmxtBV5YEsIgcxRH6qg5RlrjslnfZuQzyfFAlvdKAh6HsTHYtkDv4eY27Hh/7uk8I+s7jC3rPIkhgiHLTYpMgaRx+qWzXMgctL2TQVFWYzOXjrY3ha5VgRseVIK0Rws3C7bD/HRzqEVWtaO1OT3F50gENqodXa7Zr2Xpo1DxZgMnaC4ro/siuWa/lS+Inr98mgul+kLrbBSgBSyXdDKJhCde1OfNi3rxYFRH39uNy2hiPw+ZytbPVWgNNjxrHpGrPCJKszdocT1tDVB14R8+f16AYOLuwj1/Xx/iiqYcRBH2KkBYAn479iK7kC5Sq73OrLribexas028fLpUT0CkcZR82AQ91nS2D83Q7koKGlZtAueVmwxy8tRnA0a8l7qzhAR5YbezJphmWNPMroKT2y4xdQxt/b1Y+JzPF9jomhj/1AIgBdtCDaBCHuuEMMe9FgkS7Gx661pNRCnmNzStOGzoIxUDGa8wsn5eT6ieH5DaBuTWyeNSOC9Kt5DNTtcLQ3/OpMeFIlae9HZKTVqNZunNj2QaIbFTl1Ao7QKEOtI4fS7MOkqZvpXt8Rtr+9nP0G4vt2t7CenAmpLu/dhpVkZB1jD9AXk2mK64N4FTq8GGlhkVjKx2IAIKCM8M9Sb02IdF5iKbT79n8Z2f5dWAwmqS4FZ/FSe+6+L/PNVMzKedzx8J9MNT7qpuBwu/8azD3UBHJkadwu8rYJ2oiNMxuiaiYaxMDFmTfUn/3yLbLcvrn4QOnYaDcGGY3eykWvMiprtDCp49O5lroB9MLh1fbu7jlIl0ruSW4Q/Arh5g6lypza4iX/Q2jBqZm5gKmqXCtPXUAmBs5HrDagvS/1oJ0TqcnZmbl5LbG2/LaTN6A3UVxxabIo3x8GYYavFNotfd6p57LoSxyXt5oo7E0Wjm0eCyE8aD9MqQ1ALOLJzWm3Egq7oT81R2+NlWUkfp9j3lf7XvpF8QybfEZFxfbAsTpLHHlDYSSb+RnsmvLb6LUoLLd7L6a9PGajJNjRl4Vb8Dig+S4t2qprs6l4qL3DHrCJ+uaUGV0I5KO5w0o9yEGWyzuCXa4sE3S0KilXnFQdfQhABazxYiFOkZ+IkSn3aOCGoAj8Hkq4G4ZnbD7wvMXDtzOzpWBtups6ZyZtfqjYamppDLOVgMxj2c4z2LapiWu9DRVthYyoiD78CJHdEgn1iW2q5diJ1ViGxeFKzgaldSsuOXmQtC+sjbi0sSf1wXBHzhSlE7vf5r0ZcgQoMb4VXTlUDr2En5xnIJVAwpreQAEeX4Gdqtlh0V+CQR/YNoAMdxXS0gdFD1aaguNuyG7yd5CAqnc8m2UNqm8AaARCNuAl9vTHuUBd2wpvRXqyfUoTvnLL9lC9NBljwFgXPEeFnZDWqmy8UI+RIindrWreL1axi7eD4OciE9Krvtq6B/M2B8YEwSA9JBNpk2+7gG8renb4W8VAp28eHEpK6zppxhYfkoD3oF5NeTCvpscJtKV9ceBK8lA4m6/0IVKw17fiL8OFsUpT9JYD1wNZLZB+Wad73SBI3iF8TQU97MViZm6LpftxFZbzQAN3BfNGzzaHKWsaEEctD4s/GL5GUQeqP8sakgl4H3GitU1E6hDR4QePDL8QdBjqBE9fNgubX7q/PmBeUg6moaX1M7S4/De5eNqHld5We1h9tuPSnzssLPdTrfHip8DzHb1l1AmFFlbwZbDSEvdOeHXoxKp2bgg9TXqVbE5+PIjiFALSgUHn1/nxoa5+9Wc/F8G+3hms5PuMLYkU1D/tTfYJ9KM3RbZAxpxc80wqqe3jNdS6yHpDZeEodbFhSDHRg0iGSQPwB2c