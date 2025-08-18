Så ska nya samarbetet i Kristianstad driva hållbart jordbruk

Projektet samlar aktörer från hela lantbrukets värdekedja, från markägare och försäkringsbolag till livsmedelsproducenter och kommuner. Tillsammans ska de ta fram konkreta åtgärder som enskilda lantbrukare kan genomföra på sina gårdar för att minska utsläpp och öka kolinlagring.

– Vi är ett antal intressenter som gärna vill hjälpa lantbruket att fortsätta producera mat. Men det finns ett gap mellan bad man kan föra och vad man i praktiken gör eftersom det kommer med risker för skörden, ekonomiska risker. Vi upplever att lantbrukarna står ganska ensamma i att vidta de åtgärderna och inte riktigt har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna göra det. Så det här är helt enkelt ett sätt att vi vill samla aktörer lokalt för att faktiskt förstå hur vi på riktigt kan få de där åtgärderna att bli verklighet, säger Linnéa Skoogh, tillförordnad hållbarhetschef i Kristianstads kommun, till Miljö & Utveckling.

Satsningen leds av Svensk Kolinlagring och kompletteras med finansieringslösningar som ska göra det möjligt att fördela det ekonomiska ansvaret mellan fler aktörer.

– Vi vill förstå vilka åtgärder vi kan vidta. Det kan vara nya sätt att odla på, nya sätt att skörda på, bearbeta maken eller kanske jobba med mellangrödor, säger hon.

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och ambitionen är att det på sikt ska växa, med fler deltagare och långsiktiga samarbeten. Förutom klimatnytta ska satsningen även bidra till ökad lokal livsmedelsproduktion och självförsörjning.

– Dels är det unikt för att alla som är med i samarbetet också finansierar det. Och när vi har letat har vi inte hittat något exempel där både offentlig verksamhet, livsmedelsföretag samt bank och försäkring har gått ihop på detta sättet.

Bland deltagarna finns Skånemejerier, The Absolut Company, Sparbanken Skåne, Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Tomelilla kommun, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne.