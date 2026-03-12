Från spill till smörj – motorolja med mindre avtryck

Johan Bolkéus är produktchef på Fuchs.

– Det som är speciellt är att du kan ta konventionella produkter, som vanligtvis har varit baserade på färsk råolja eller färska smörjmedel, och göra miljöanpassade produkter med samma prestandanivå och i princip samma kostnadsnivå genom att byta ut en del av basoljorna i dem, säger han till Miljö & Utveckling.

Den traditionella kedjan när det kommer till fordonsolja brukar vara följande: Råolja utvinns för att sedan raffineras. Oljan används och återvinns, där en stor del går till förbränning.

Men i Fuchs fall väljer man att göra värdekedjan cirkulär.

– Den största energiförbrukningen, när man jobbar med det vi gör, är utvinning och bearbetning. Så om man kan ta tillbaka den förbrukade oljan som restprodukt i stället för att slänga den får man ett kortare och effektivare kretslopp.

Fuchs köper in förbrukad olja som blivit återvunnen från underleverantörer. Den brukade oljan – restprodukten – transporteras till de raffinaderier som jobbar med den cirkulära processen, där den renas och destilleras om. Resultatet blir en basolja – men gjord med en cirkulär process. Den återvunna oljan kan dessutom återvinnas om och om igen genom samma process, berättar Johan Bolkéus.

– Du får miljön med på priset utan att du egentligen behöver göra en motprestation.

Han pekar också på att en dåligt gjord olja gör att maskiner går sönder eller att man måste byta den oftare.

– Det är ju inte heller bra för miljön. Klimat och teknik måste gå hand i hand.

En del av Fuchs affär handlar inte bara om att erbjuda mer miljöanpassade fordonsoljor, men att också beräkna sina kunders besparing av koldioxid på produktnivå. Kunderna kan också själva räkna ut minskat koldioxidavtryck baserat på en förbrukade smörjmedelsvolymen.

Fuchs produkter som är markerade med ACT innebär att de innehåller minst 25 procent återvunnen vara, eller att varan är biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar.

– Vi har produkter där det kommer bli mer och mer inblandning av återvunnen olja, allteftersom vi kan säkerställa att tillverkarnas godkännanden gäller.

Men det är mer komplicerat än så. Om Fuchs skulle ändra i den kemiska sammansättningen behöver de fordontillverkarnas godkännanden. Johan Bolkéus berättar att det i dagsläget finns vissa som inte godkänner mer än en viss procentandel återvunnen olja, som är lägre än 25 procent.

– Så vi har också produkter som ligger under ACT-nivån, men vi marknadsför den inte som ACT-produkter. Varför då? Jo, vi vill driva på den här omställningen för våra klimatmåls skull, så vi gör mer än vad som syns.

Du nämnde att man som kund får på papper hur mycket man sparar i koldioxidutsläpp. Hur stor kan effekten bli?

– Vi har dieselmotoroljor som sparar upp mot 50-60 procent. På raffinaderierna görs även kontroller av Fuchs för att säkerställa att de återvunna oljorna har samma kvalitet som oljor gjorda på färsk olja.

– Förr i tiden var man orolig. ”Det är ju spillolja, det går ju aldrig att göra något vettigt med det här.” Men i dag är processerna så drivna att vi kan omformulera produkterna med samma eller bättre tekniska prestanda som tidigare.

Hur ser det ut prismässigt om man jämför med vanlig fordonsolja som inte är cirkulär?

– Vi går ut med i princip plus minus noll. Jag kan inte säga att det kommer vara så i all evighet, för ju mer efterfrågan ökar, desto högre pris kanske det blir. Men det är ingenting Fuchs ser i dag.

Han fortsätter att säga att kunder i dag inte är beredda att betala särskilt mycket mer för en olja med miljöprofil. Om det i stället är samma kvalitet och samma pris är det inte komplicerat för kunder att byta till ett mer miljöanpassat alternativ.

– Det är också så när man pratar med de stora tillverkarna av fordon, som konsumerar mycket. Budskapet är att det inte finns utrymme för att det ska vara betydligt dyrare.

Hur började utvecklingen av den här tekniken?

– Det började egentligen med att Fuchs har övergripande klimatmål som består av att reducera sina koldioxidutsläpp. En del av det är att vi ska tillhandahålla produkter som har ett lägre koldioxidavtryck. Och när vi tillverkar saker kan vi räkna in det som att vi påverkar vårt eget miljöarbete. Så det drivs egentligen från en ambition om att detta är något vi kan bidra med.

Med ett miljöanpassade alternativ som ersätter ett av många traditionella alternativ på marknaden vet Fuchs också att de återvunna oljorna ger effekt.

– Det är rätt okomplicerat. Om man vill åka med våra oljor får man sådana här produkter, konstaterar Johan Bolkéus.

Fuchs använder deras mer miljöanpassade alternativ som en sak för marknadsföring, men det finns också produkter som innehåller återvunna oljor där företaget väljer att inte kommunicera det genom PR.

– Men det är för att vi ska jobba mer aktivt för miljön. Det är inte en så stor ”pull” från våra kunder att vi måste ha en mer miljöanpassad produkt. Men det enda de behöver göra är att köra på våra oljor, så bidrar de lite till det goda.

Hur ser behovet ut för de här oljorna då? Hur ser efterfrågan ut från branschen ut? Johan Bolkéus berättar att han ser att det finns två typer av kunder.

Den första typen kallar han ”eftermarknadskunderna”.

– De stämmer väl överens med det jag sagt tidigare, att de måste upplysas bättre om att det finns den här typen av produkter till samma pris och med lika bra prestanda.

Den finns det också en grupp – som främst jobbar med att tillverka transmissioner, lastbilar, bussar och arbetsmaskiner – som tvärtom är väldigt intresserade av att inkorporera mer miljöanpassade alternativ i sin verksamhet. Enligt Johan Bolkéus handlar det ofta om att bolaget i fråga tycker att det är bra för deras miljöarbete.

– Det är också bra för dem att erbjuda en produkt som går på en mer cirkulär och miljöanpassad olja.

Han pekar också på ett mönster han observerat i branschen.

– Miljöarbetet kommer allt högre upp på företagens agenda och engagemanget ökar.

Han berättar att Fuchs exempelvis träffar ett företags verkstadschef när de försöker sälja sin produkt.

– I dag kan det vara en bra idé att även ta kontakt med hållbarhetschefen. Det finns andra beslutsfattare med när en produkt kan göra klimatnytta för ett företag. Det kommer mer och mer.

Har ni stött på utmaningar?

– Nej, vi har gjort det metodiskt och undersökt vad det är för kvalitet vi får in på basoljorna som säkerställer att vi inte sänker kvaliteten.

Johan Bolkéus berättar att verifieringsarbetet kopplade till forskning och utvecklingsavdelningarna varit omfattande, men att arbetet får rulla på i den takt det går.

– Vi jobbar aktivt och målmedvetet för att få in den här teknologin i mer och mer avancerade produkter, allteftersom marknaden mognar. Men det är inget race som Fuchs kan köra själva, avslutar han.