Så fortsätter du använda GRI när CSRD träder i kraft

Företag som redan rapporterar enligt GRI Standards kan fortsätta använda sina befintliga rapporteringsmetoder för att uppfylla kraven i European Sustainability Reporting Standards, ESRS. ESRS är den standard som ligger bakom EU:s nya regler för hållbarhetsredovisning, Corporate Susteinability Reporting Directive, CSRD. Det meddelar organisationen bakom världens mest använda redovisningsramverk, Global Reporting Initiative, som nu lanserar verktyget ”GRI and Sustainability Reporting in the EU Q&A”.