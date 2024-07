FAR: Så ska CSRD-rapporterna granskas

Trots att CSRD trädde i kraft den 5 januari 2023 och att många företag ska börja tillämpa de nya kraven för räkenskapsår som startar från 1 juli 2024 finns det inga besked från EU hur de nya hållbarhetsrapporterna ska granskas av revisorer. Här väntas besked från EU först i oktober år 2025 och till dess får medlemsstaterna tillämpa egna, nationella standarder. En sådan standard har nu Föreningen för Auktoriserade Revisorer, FAR, tagit fram. De nya rekommendationerna går under namnet RevR 19 och tanken är att de ska vägleda Sveriges revisorer under övergångsperioden.