EU:s Platform on Sustainable Finance söker nya medlemmar inför sin tredje mandatperiod. Plattformen har direkt inflytande över hur taxonomin och andra regelverk för hållbara finanser utvecklas – och nu finns chansen att påverka från insidan.
Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser
KARRIÄR EU söker nya medlemmar till Platform on Sustainable Finance. Tidigare ledamoten Marie Baumgarts förklarar varför svenska aktörer bör söka, vad som krävs – och hur du ökar dina chanser att bli antagen.
Marie Baumgarts. Foto: Peter Knutsson.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Marie Baumgarts, partner och hållbarhetsexpert på KPMG samt tidigare svensk representant i plattformen, uppmanar fler svenska aktörer att söka:
ttIcq/WX4RU54inr5PpBkblbTiwg+YaoJl4H47d6JRRVhE+/LEjJDTQGFnopXXxIOA7dTThouepnkkuGPZHfzkn0d9yEgn7tPxxfdjz5GifYfar5NynQEpHSiKumKwlJHb1LrKp3gjujsg/n26WE/O67pladoSy17g64oUvYvrEPKM3AmwdbAoF3esFzZ2v55Iof70QShDN+GXchX4JCXhWZKj+tAmjhWB7VMGGAG7rl5zwIbevanyG4fovXWYWAF/jZxbSL38Nkuto7gvRwZBmH3dtR6bPGdRhFgeGoq356tM14941rezvwNF/nmLJLC82f+yAorhaqAb6sVf1g1hXzpOp8mxMceGn6WooCGIduYKI+TlwFryMdAwvqECs7h4NpYMga1OMupIj2SksYPWugEbahZraRBZ5IgTiOIza3pJ6KoZzvIhJPEWj6RLnAluHKgv8dMSZ+u4guV3GX7mb7306ySrvogUsJ2GxB/Hpo69KZ3g2pup/i8aPObBBwFCM6/bG6pQS3ONKEzzs6711ixuF+XLHPK+rW+zs0DWB6ST/aXUvXZ6gxf3Awebxy7ihGlA1QipMa/QCLJ32/NdvGNCZ3KdLkZhzogN+59z5hnFXpioOA7tDDHBwAkuE1BI+Z8Kk4xa42EBu3NeVX/+CsYq/C14sczlIL87/uU5Qfi6r+SQHYwczIDZ2v6LDU7wvhnxmQyo+YoUkS4tL9IZB60BdoWgiInoSj69i6mtJLEzrBTH5jzR90SDtCJW7U2eArqPA/FXd7G2QC3Y6PwlCKAggBAJMuWtp2MCuiTh4m+l4AATUr4S2lg1pHZL0FyefyDL0DrrOk1aG6vInyQtB6ME36wH3zQSy/v8SBuefYis56/DkKE8tHaQ7F2AphNmSPti7YDTHqzRil15ZxMuIhRksLL++9+/zDswySpLYah7SSUErZPDjblOsrXO2xY2FIN8pQ9Pp0kOFnJAQ2R2jRlwBnQy3DqXtUKS1FP5jAZHYZccFYg8NBkSdqktjeWHbb05vl6ZOdDzxJXV1mHHoYHpI8EVUv1Yc2Zv3iRn5TgosZn0wQCCUTe5PCbUcPG/hiemPROJsVoHZSbUHkJmNPVNNRCayS3mNXo/wfLvtoH73hHvM2aKnB3jxOoW6jXtjKQWd114yG3dfnKqhFV20vvy5dKiesZ9+KJcHDVB0kBT+hcmP0857BBaUzs3VBVXY8zi1ovfdjMsBI0bKviQUgvg+kRTT11OnNzM2GK8m0Q+XI6VS1mw0sdnDbLN2MPwX1SJx7OrdT2eNmkGpU+3HkOm2p/FzsoUq9Lv7bL5HJPdgeTKyIGXFQ4RsF9MzxnTHUYP5uWUMnPNpENlOIhvWAyQXF6+Yppa5ENZW5AaWIeXbS4AtWnX+qmYPbgm0LqagXoLLLALzb/wwSQ7tlnaXATtEJmlfgH7bwZB59ePwI55T/nY4laZvO4u+UAcR7nf/os79ffjMj3S3dLp6smQyB/VgiKL0hWpzpk6V8suL9mFWEsZtYJMhnkLFhm4uDBuYFZts3I7afwR+/HI7iSrd6pZLuXnyf37Gx4Zk+B8MkGWWiwXyUuTESW/H6l6bcv480sU9dSnZh5i4FvaQE87MK4doCduAZU+4+5GrLpMLMesPt5BDhLslHY3tLvH4QWE/kOw6fJK7/FT5/HcT47wPFHMduycbaiKXF9Q4WWOH0G0Bb9u6gRwfl6ExEO99ZWMEeU4H24ZJKAtEsRPRJqveL/hIMd5di88I1ue1LSTw0UP+99fhrm1CF7PLCfVo08vWBM2xsbv89MAkE0XPX+fm8FygRoJS+dQLuFK1j0WiZdhBSATWxauuTOYKOWwAMyGBtMLtfe6tBOqEA1Oi+1fP3lTLHoKUd9A3s2+cG4rJw+2qNgkDk2pZsWTMru72stK9i+nM9WIouv3lFFBZo+AztKroc4Nz/9+SnuZQKt7HDWVGdCSv9kXugohsHXd1cybWqmautsNkBjnlXUXyK42y+VqqWj9S42X5fyqtO3Qp6wEy2lJGXgAcILOX2LeRjV65vxZwhDgiuv5ceiRWPgezU93UmHm1HdSAOVcrn9IDoWoMNurdM8JRh+CMWXc0PZy3vjaSZyLEsfU8CybeVCdcWor3IiNnRHc4CyuBOh/i/+ljl1ogHjY+dk8K/qgpXxfGu0U7EuwtpiobXmG01OrVj95B3FdABhr7EmiRJnfZpvrX/QC8BH6Hg4y+1krWXF4uiyA45o++coo7O+a5R1YwFUT3RXmqcDKW4BiPLkJViD+wbINoGsZprSWf9AU2ipcvKvtYCaQ0GT4SlGX/OIVxXsGPS7Sq8o8UwnY2Fg8KTyUI6LABLOIsdp48nP7URC3epW25k5TrOId1hQaIahfiMd+R2q8UWXwInhD9A6jNQJnivm+CPkDAfzL5I9WbQf51X/BFZn8m7hBMgval1R+9jGLtVOu9eTiTFI0HK5jsn5wXDq6wvnJTCEFltkZAhB4BQQX6cc59/Q1dMTseZgm0M13O+w1qkG8EpB/pYTZvpgnmxHumdXZg1eSjeNWjhrHplBEsI/BN1q4uCv/10zsBlVROO3wWKZoXGKKn0nBEv9bDYIOvLdnbi/xGj7XnaL60YsZzikDpK16H3u9MpLIPOqxAvVwdIdlSuvrPbuGBOXYhZM3t7A3cYJlQJlV/I7af0i+FIhGn08ODLzQRtRi2QfLTy96cxL3LVU2dC+JR1fzSAqQ+wMfE7XiGjHX6R3i7LGsrAOXIb25aMHRpi8yKuFGXrDjncMyHL/9mC3ZIqQwRCkqayEvXsE88Eq2M2SXSOcqcNbrOgP6FL8ylLwAai8GQT6tfwt6xP22qRZI9JTS5+9m/t7GIBPyuNVtyh/UzVuaDqDKrOq6+eUGzwo9dNTImEJZbZRfIDuBgTQVUjd5+vSundtKTxp+7FFlqBP9YjAywpjSYfG6ef59eRG8lOZyowvIPeFDdliArmDebWm+inAaRuzDxqJl4bAc6CGWFVuQPJwv+/wbx+QGYVxiAiquGg9ENaW8j5a5E4zwMJeZG3C7jVr7WU807SYH6pkvMYE+wvNUr+f+zcQx3I0kIFafdMfZ8ARQoQiceIWrL50TaDFMEYhiTayzKbTuxrCMyeH9LRH1YPfZFdO5EV5Vpsb+S95ab1VPr9zdKovl9tLgQKogZMSlYfPlWymd7VacJLhYQRAiD/RfhLWMn44RVt+ZiaAqq2rDmUPtY1ro5M4BIaGnP65Q0bfmB8w9PySGmGjMds4ikvhVZ6N4dtcI+Ijxl7M6nbUf6vVamU0DsCdcEIGAgFLZWKRDPYM+OaUZqICcoomeriS4Ni2PN0mLyBBzM+iOLhcOaEQfQO41ZyrHCdcF0RZsn0fOdZ9C2QHVluLL5uQMSmE3eYzQd/USDdu3HoA+GI5x/Bl3cHnvD2nFzJcttZvb0Omtae/HtoqpGq/VBm6uOTi57gK4Q/oYntBc1yp2S4Fi3+0ZDkvNHvN1pgSFfHvgNzJlfeIYovxwbUmupGmzAl1Q6WWGbM6L2pN+Xee6xzIlo1KgkNHm0DchACk+udvyBFwUls8QyTxW3M1DDpzGUn2eA/I43sfAQ0xCbmNGDzeQ6R8vr+E5fTq9akxC20NktpW0hfVmA5EXk9r6tZnwQDsJ7J9nUyUEGYqbRZyyfL8SvA2n3oovymW0Y8KXxbHdPyzayOsAdGWV9matjOgV5h8g95CqrpisIniwzKAcbIVM1bmXFxkjJ3m1iBhNLK2+su7IkwEvqqsy9wwoBHSuudmaYHmKhclICk9RZIyzKQdiLJpZn7HNoFJ5dJuYo+YPJNGyM1lKAqZKkQZIXkI6Mr0rJhjsVLnXncKCh3zdk4inwJ7t2+3Zy6Ol0GTuRzEc5kgkZu3CZKFPaj+0x312xL0pJKLGPWnxG3WJ3ioq5ztaqS3ddj1ky5XjdG4pW8bjinZBtwyVZLh7XBnM1JkcFgP1TZbdPSgZdAUWB4UMPqOtoEye5sp+96vAxDOoo+nGQD4r0CFiiICCPitpr6ZmemJezoy0ngZAKf9Qmwa6clQtjDnoKJ6HmvQ7QDL9tRvmOH2xnnvnm0ZjYJo8WZJ5PZWTzZmwhWqipJgh+B6jkBUZpoh02pkZSAoZhHI8WyEZ3+KB1lIqTDJJ2gOws0Gh5rktpOmcXR1S9BFli3KZTX8k5/mPeN9iG7GGaocrCXMOcnhsuVusLuxjWYMIB/pe8fZRJgtBxq/pCBtR22N53hZ8xtGyC1P9BhXJNsKRho2+7eu+e9yEATMtvydyQ/iB1SLS8TsJtnP0J4sd49ZvCfBEbSmEFRAyTYEE1b1PO8UzM53sWEeAEZl8o8QRDg7xrmCXtBQ1w3kRoVixPnCFYp+GC5pQAPSOl3+HeDScrgIi+OmkhWmQYJvAKmhxegRExntn4QxNmszApqeEAbqOts116CKfGl4XyuA8CD5pFOIhQBeJP2JP3nTQI/CzlaIZbaN9jGi7SiQRTk+pABpSI1aUxyUMKXDrPWO3kSsLIAIsbfTTI+beuRAZwyCyJAsTyIclw1cNz3wk0DRsTFj4/NLXyNrn0fyW+eRihwgp1PEsdIltMRTpfMgOwB3Bc3tbJY3lAqxfdjDkZ3cfcKsGqQlXbGpCf9SFLWlZumKDtwO+9mpF3WC8WDxKA3Se3lVJn+Fml9pyxvAjlGSYWX64rDUtwFViNnq9WrnyydEmM/zw1SRk/zDOoniXFxiiwL3TwQU0M379qRyDHjqu5ycp0fsSFL6Qqw/i8PjeJ9/2b/ZnWAGie74tSo1FMJ2cOh+o5gq60Jp908kxS8qevM/27CEu0nQ++ZMZuCQYY+1/apdX0RkbxFZjw+e1kk7Ev4a0WGS5fdvFXJE0lZa2Kijn0O6xrxV65Cqh+GzN0GGPbEx6mDfUB63CkN9AO4IX4JLrE0IPvrCcKlspuIDBsI81NyWC0wUJXP5nTywzLaADeNWfTjN9jE4ThNOE1U4oOoQ/YPj9rg7VDAw6Yxt1wsd9GQbS1VL3hG5027RykRqanAkVUkjNbFt8V1Txj/LqgYKaIr2BwLiv6jAIPefGbnX66ZWTsPI0XPKZ9jylX8ljO41IEn400wXQBJ2wJtXhClwr8mmUfnv2rR3C83UzyZY8B4MX4EJWKkYBwtJYz6UMiGcLXCCRli4CPfiwN67QD5uD/yLazfYW+uA+ym8eOb17I3elO4L7NndqK0/qVXwIsaDJplfq5UzArPtso3ARP1dnQFEvFC+A+BGUY8N+sMBBFaASyDpY0efxqiCtqk24fvsqrwMHfrCk23obaxLGEWB7d+MrRwxC9hgl2YngoOk8fYicQgRNyS87l7El05qoCKQVbQFvfc4fdHVC56tSaLO0aCLRMitLL5uRX70VAEpA0C3sKAK42snkKhO0inHhwqyCrxTr1zly5lgSrMM3v30Po/jnmQ06PkkOSjFoVxQkqfnhpmozsHVE0j+xTpIjqyh79SCZl+/jtR40SMulBtOKfxv977NVmMMHZls86yNZcIY4OcXWM3qxVQpMe1rs8gUfz4/+++buPyhqTz6HGVZJuoJ3LkKViTkOdlwafmcb8zn1eFXhb8NpTLIZi4+c1HRu8RhWq8oboxp0+oYn8defWTe67SVn/NFmojXLwe3Z/kKxWK0ej78sudarZvq3sCkafeqmuNGLIv1pt8MT5ZalAcG7g1bcVLt5MLHnYWusXdxJ4NdDiPUSzRhDUI5k9lbmxwy7dlkrM1O90gFWVI93dnA0PIwPVWZxAdM9tqF3+5ZdigHI6jxltfv7YhapdRgjmSuPZRSdSJY0u3lw49uz3cU4mLQ8KkSLqkgfLAQ3JZntNCq6LvQFVQzLLpcvLXyxM/MvgRHCGCguqp9ZENRjlup3ok0nrdh9gf/kDLU9orY7PMAxgDGQ6V6UXSrerkNZZHHcy4cna1HEHsSIl/Y6WBlBvsEmNez2niMU/6PlMyq/5XNAONP77j7VZulzLnwscWIUhYDvCUkaUGc95SJWEr9oA+H7UAFnKdKKZbqqSqyM6vQFvW++TXmJVQzLOvmZLx0L6DS4Saym2euJhUWJM60vKZA9ILv7DJnJOzreOlnxp+aTeZDcvXOfo1MorL1k5TVI0vk8Xb+MigTZd8msOgPolAAKy5HAH7XayWuJWNCOOXbpjVitPoFpw1vdAiXm3jlQRT6whOrxMZXr5wnqp1Cz9nY6unRwU9UuF36Tf4h8qMwGHNI6bFlT4TxeGvYjb/5KOls3+3HWOxIR0ZdsY9MCkvA1UVI0raPukofbsc9YitGozUN5bTpRsQgA+BpuHOm9O3GcMeQ8HVOzIXosVf4nPu8y7dLffBk+Nuq/5J/iX8kMSe29m4WJNJGQGsf6zS5AEhHU0gGou7SQeuPrHuGt45xuqRr3j6PhoxsQDuCOq1Sd41mS6YwdtQHF9rtmEGQGCknwYk