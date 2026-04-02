Grön omställning ger miljardvinster – Europas företag tar täten

Rapporten visar att mer än hälften av Europas företag, 53 procent, befinner sig på en avancerad nivå i sitt klimatarbete, antingen på så kallad management- eller ledarskapsnivå. Hela 16 procent klassas som ledare, vilket är högst av alla regioner globalt.

Hållbarhetsarbete ger tydliga affärsresultat

Samtidigt pekar resultaten på en tydlig koppling mellan miljöarbete och ekonomisk framgång. De företag som ligger i framkant identifierade klimatrelaterade affärsmöjligheter till ett värde av 76,8 miljarder dollar under det senaste året. Möjligheterna handlar bland annat om nya marknader, ökad försäljning och utveckling av gröna finansiella produkter.

Även utsläppsminskningar är en viktig del av bilden. Nästan tre fjärdedelar av de europeiska företagen har minskat sina utsläpp jämfört med sina basår, med en genomsnittlig årlig minskning på 3,6 procent.

En avgörande skillnad mellan europeiska företag som når ledarskapsnivå i klimatarbetet och övriga företag är hur hållbarhetsarbetet integreras i verksamheten. Dessa företag kopplar ofta ledningens ersättning till miljömål, arbetar systematiskt med risker i hela värdekedjan och har tydliga omställningsplaner i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Hela 90 procent av företagen på ledarskapsnivå i Europa har sådana planer, jämfört med mindre än hälften av företagen på lägre nivåer.

Samtidigt finns skillnader mellan länder. Spanien och Frankrike ligger i topp när det gäller andelen företag på ledarskapsnivå, medan exempelvis Tyskland ligger betydligt lägre. Det visar att utvecklingen går framåt, men i olika takt inom Europa.

Trots framstegen pekar rapporten på kvarstående utmaningar. Särskilt i kapitalintensiva sektorer som industri och material krävs stora investeringar, samtidigt som tydligare kopplingar mellan klimatmål, investeringar och affärsbeslut behövs för att driva omställningen vidare.